Macha Méril, comédienne, écrivaine

Etre et ne pas paraître.

L'actualité de notre invité

Vania, Vassia et la fille de Vassia

Macha Méril

Liana Levi éditions

parution : 5 mars 2020

, © Liana Levi éditions

Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman, sont en quête d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet avenir sous un angle différent: s’intégrer en France avec un impeccable parcours, rester russe tout en défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis…

La programmation musicale

