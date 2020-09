Lola Lafon, autrice et musiciennne

Lola Lafon signe le roman "Chavirer", paru chez Actes Sud. Il y est question de danse, d'adolescence, d'abus sexuel et de luttes sociales. Dans ce Musique émoi, elle établit des liens entre le ballet "Giselle" d'Adam, les voix de Maria Tanase et de Mistinguett, J.S. Bach et Jean-Jacques Goldman.

Lola Lafon, auteure, © Radio France / Lucie Bombled, France Musique