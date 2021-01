Lise Charles, autrice

Son dernier roman "La Demoiselle à coeur ouvert » est un échange épistolaire qui bascule de la drôlerie au tragique, entre un résident à la Villa Medicis à Rome et ses proches. Jouant sur une mise en abîme de son propre parcours, Lise Charles établit des correspondances musicales avec son écriture.

Programmation musicale

Frederic Chopin

Nocturne n°1 en si bémol min op 9 n°1 - pour piano

Sviatoslav Richter : Piano

BUDAPEST MUSIC CENTER RECORDS

Paul Dukas

L'apprenti sorcier - scherzo pour orchestre

Orchestre Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

MUSICALES ACTES SUD

Leonard Bernstein

West Side Story : Balcony scene (Tonight)

José Carreras : Ténor

Kiri Te Kanawa : Soprano

Leonard Bernstein, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Giacomo Puccini

Tosca : Floria !.. Amore !.. Sci tu (Acte II) Scarpia Tosca Sciarrone Cavaradossi

Tosca : Vittoria ! Vittoria ! (Acte II) Scarpia Tosca Cavaradossi

Tosca : Quanto- Quanto- Il prezzo ! (Acte II) Scarpia Tosca

Tosca : Ah ! Piuttosto giu m'avvento ! (Acte II) Scarpia Tosca

Tosca : Vissi d'arte (Acte II) Air de Tosca

New Philharmonia Orchestra

Leontyne Price : Soprano (Tosca)

Placido Domingo : Ténor (Cavaradossi)

Sherrill Milnes : Baryton (Scarpia)

John Gibbs : Basse (Sciarrone)

Zubin Mehta, direction

RCA

Georg Friedrich Haendel

Suite n°7 en sol min HWV 432 : Passacaille

Anne Queffélec : Piano

MIRARE

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann : Les oiseaux dans la charmille (Acte II Sc 8) Air Olympia choeur

Orchestre de l'Opéra de Lyon

Alan Woodbridge : Chef de choeur

Richard Cooke : Chef de choeur

Natalie Dessay : Soprano

Kent Nagano, direction

ERATO

Anton Diabelli

50 variations sur une valse de Diabelli : Thème en Ut Majeur

Andreas Staier : Pianoforte

HARMONIA MUNDI

Ludwig van Beethoven

33 variations en Ut Majeur sur une valse de Diabelli op 120 : Variation n°1, 2, 3 et 4

Andreas Staier : Pianoforte

HARMONIA MUNDI

Franz Schubert

Erlkönig D328 pour baryton et piano

Fischer-Dieskau : Baryton (voix)

Gerald Moore : Piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Aurélien Dumont

Eglog - trio pastoral pour violon baroque, clavecin et harpe

Trio Dauphine

NoMadMusic

L'actualité de Lise Charles

La Demoiselle à coeur ouvert

Lise Charles

Editions P.O.L

, © Editions P.O.L

Octave Milton, un écrivain de 44 ans pensionnaire à la Villa Médicis, utilise son talent, sa notoriété et son goût de l’indiscrétion pour attirer ses connaissances comme ses correspondantes, détourner leurs confessions, leurs frustrations, leurs secrets, et les recycler dans son œuvre. Sera-t-il puni ou sauvé ? Est-il un voleur, un pervers, un manipulateur, ou simplement un auteur en manque d’inspiration ? Ou bien peut-on soutenir, comme le fait son amie et éditrice occulte Livia Colangeli, que toute fiction implique un vol ? Le journal pillé d’une adolescente (cette demoiselle à cœur ouvert) apportera une terrible réponse.

Ce troisième roman de Lise Charles est un roman épistolaire contemporain, autrement dit par mails, qui s’inspire avec délices des Liaisons dangereuses, mêlant aux problèmes du désir, de l’amour, de la jalousie, celui de la création. Elle s’inspire directement de son propre séjour comme pensionnaire à la Villa Médicis en 2018, et joue à de fausses mises en abîme avec les situations, les rôles. Les résonances de plusieurs types de textes à l’intérieur du livre (mails, journal, nouvelle, article universitaire…) créent une épaisseur de réalité en même temps qu’un jeu de miroir profond, et souvent drôle. Cette construction ludique, la fiction de documents réalistes comme le journal bouleversant d’une jeune adolescente, et le goût de la manipulation du héros, vont pourtant entraîner le lecteur jusqu’à un dénouement tragique. Les jeux du désir et de la création ont rendez-vous avec l’innocence et la mort.