Li Chevalier, artiste plasticienne

Née en Chine, Li Chevalier est fortement marquée par la Révolution culturelle, qui détermine alors son rapport à la musique. Devenue artiste plasticienne en Europe, elle intègre la musique dans ses installations, en s’inspirant des compositeurs Peteris Vasks, Karol Beffa et Toru Takemitsu.

Référence musicale du générique de l'émission :

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer,

Trio di Clarone, Wolfgang Meyer,

Reiner Wehle, clarinettes

Lecture : Extrait du livre de François Cheng "Cinq Méditations Sur la Beauté"

A propos de Li Chevalier

Li Chevalier, artiste française née en Chine, fait partie de cette génération des artistes chinois qui ont trouvé leur "terre promise" sur le territoire français dans les années 80. Elle trouve sa vocation artistique dans les capitales européennes: Paris, Florence puis Londres où elle est diplômée de Central Saint Martins College of Arts and Design , avant de franchir la barrière de la sélection pour l'exposition d'été de l'Académie Royale des Arts de Londres en 2007.

Depuis 2010, les grandes expositions monographiques de Li Chevalier ont été successivement présentées par le Musée D'Art Contemporain de Rome , le Musée National des Beaux-Arts de Chine, le Today Art Museum de Pékin , le Musée des Beaux-Arts de Shanghai , l'Opéra National de Chine , Complexe Muséal de Sienne et enfin dans le cadre de la célébration du 50e de la relation France Chine, par la Base Sous-Marine de Bordeaux .

Deux tableaux majeurs de l'artiste figurent depuis 2011 dans la collection de l'Ambassade de France en Chine, côtoyant les oeuvres de Zao Wouki, Chu Tequn au salon de réception de l'Ambassade de France. Ses travaux font partie, entre autres, de la collection permanente du Musée National de Chine, de l'Opéra National de Chine, de L'Institut Bernard Magrez, Complexe Muséal de Sienne.

