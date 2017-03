Les Métamorphoses de Rolando Villazon

Programme musical

Federico Garcia Lorca

Poème double du Lac Eden (Poète à New York)

Rolando Villazon, récitation / Laurent De Wilde, improvisation au piano

Georges Van Parys / Jean Renoir / arrangement Les Sourds Doués

La Complainte de la butte

Piotr Ilitch Tchaïkovski / arrangement Les Sourds Doués

La Valse des fleurs (Casse-Noisette, Suite n°1 op 71a)

Les Sourds Doués :

Adrien Besse, clarinette / François Pascal, clarinette basse / Nicolas Josa, cor / Célestin Guérin, trompette

Oscar Brown / Nina Simone

Brown Baby (violoncelle et sanza)

Duke Ellington / Nina Simone

Hey Buddy Bolden (violoncelle et calebasse)

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle / Laurent Kraif, percussions

Francis Poulenc

C'est ainsi que tu es (Métamorphoses)

Janine Tesori

The Girl in 14g

Julie Fuchs, soprano / Stéphane Jamin, piano

Arturo Marquez

Danzon n° 2 (transcription)

Simon Ghraichy, piano

Anton Dvorak / arrangement Les Sourds Doués

Danse slave en mi mineur op. 72 n° 2

Les Sourds Doués :

Adrien Besse, clarinette / François Pascal, clarinette basse / Nicolas Josa, cor / Célestin Guérin, trompette

Claudio Monteverdi

O dolor o martir, monologue d’Iro (Le Retour d’Ulysse dans sa patrie)

Emiliano Gonzalez Toro, ténor

Le Concert d’Astrée :

Laura Monica Pustilnik, archiluth / Lynda Sayce, théorbe / Nora Roll, lirone / Atsushi Sakaï, viole de gambe / Emmanuelle Haïm, clavecins, orgue et direction

Claudio Monteverdi

Interrotte Speranze (7ème Livre de Madrigaux)

Rolando Villazon et Emiliano Gonzalez Toro, ténors

Le Concert d’Astrée :

Laura Monica Pustilnik, archiluth / Lynda Sayce, théorbe / Nora Roll, lirone / Atsushi Sakaï, viole de gambe / Emmanuelle Haïm, clavecins, orgue et direction

Luys de Narvaez

Diferencias sur O Gloriosa Domina

Cancion del Emperador (d’après Mille Regretz de Josquin des Prés)

Pablo Marquez, guitare

Georg Friedrich Haendel

Verso già l'alma col sangue, air d'Acis (Acis et Galatée)

Julie Fuchs, soprano

Le Concert d’Astrée :

Atsushi Sakaï, violoncelle / Emmanuelle Haïm, clavecin

Edward Perraud

Webstern

Daniel Erdmann

Jenseits von Gut und Böse

Hanns Eisler

An den deutschen Mond

Das Kapital :

Daniel Erdmann, saxophone ténor / Hasse Poulsen, guitare électrique / Edward Perraud, batterrie

Improvisation

Laura Monica Pustilnik et Leo Rondon, guitares

Silvio Rodriguez

La Maza

Rolando Villazon et Emiliano Gonzalez Toro, ténors / Laura Monica Pustilnik et Leo Rondon, guitares

Vidéos

Sur la toile

Rolando Villazon

Laurent De Wilde

Les Sourds Doués

Sonia Wieder-Atherton

Laurent Kraif

Julie Fuchs

Simon Ghraichy

Emiliano Gonzalez Toro

Le Concert d'Astrée

Pablo Marquez

Das Kapital

Leo Rondon