Léonor de Recondo, auteure

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Go confidently in the directions of your dreams. Live the life you’ve imagined (Henry David Thoreau)

L'actualité de notre invité

Manifesto

Léonor de Récondo

Date de parution : Janvier 2019

« Pour mourir libre, il faut vivre libre. » La vie et la mort s'entrelacent au cœur de ce « Manifesto » pour un père bientôt disparu. Proche de son dernier souffle, le corps de Félix repose sur son lit d'hôpital. À son chevet, sa fille Léonor se souvient de leur pas de deux artistique – les traits dessinés par Félix, peintre et sculpteur, venaient épouser les notes de la jeune apprentie violoniste, au milieu de l'atelier. L'art, la beauté et la quête de lumière pour conjurer les fantômes d'une enfance tôt interrompue. Pendant cette longue veille, l'esprit de Félix s'est échappé vers l'Espagne de ses toutes premières années, avant la guerre civile, avant l'exil. Il y a rejoint l'ombre d'Ernest Hemingway. Aujourd'hui que la différence d'âge est abolie, les deux vieux se racontent les femmes, la guerre, l'œuvre accomplie, leurs destinées devenues si parallèles par le malheur enduré et la mort omniprésente. Les deux narrations, celle de Léonor et celle de Félix, transfigurent cette nuit de chagrin en un somptueux éloge de l'amour, de la joie partagée et de la force créatrice comme ultime refuge à la violence du monde.

Programmation muscicale

Giovanni Bononcini

Sinfonia op 4 n°9 (Adagio)

L’Yriade

Henry Purcell

Come ye sons of Art : Strike the viol

Orchestre Monteverdi

Charles Brett, contre-ténor

Direction : John-Eliot Gardiner

Jean-Sébastien Bach

Partita n°1 en si mineur BWV.1002 (Tempo di borea)

Isabelle Faust, violon

Jean-Sébastien Bach

Partita nº1 en si bémol Majeur BWV.825 (Praeludium)

Glenn Gould, piano

Manuel de Falla

La Vie brève (Danse espagnole n°1)

Ginette Neveu, violon

Jean Neveu, piano

Henry Purcell

Didon et Enée (Ouverture)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Eugène Ysaye

Sonate en ré mineur op.27 nº3 (A Georges Enesco) (Ballade)

Laurent Korcia, violon

Antonio Vivaldi

Il Giustino RV 717 (Vedro con mio diletto, acte I, scène 8, air d'Anastasio)

Jakub Jozef Orlinsky, contre ténor

Il Pomo d’Oro

Direction : Maxim Emelyanychev

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K.527 (Don Giovanni a cenar teco, acte II, scène 5)

Eberhard Wachter : Don Giovanni

Giuseppe Taddei : Leporello

Gottlob Frick : le Commandeur

Philharmonia Orchestra

Direction : Carlo Maria Giulini

Arcangelo Corelli

Sonata da chiesa a tre en ré mineur op.1 n°11

Ensemble Aurora

Johannes Brahms

Intermezzo en si bémol mineur op.117 n°2

Khatia Buniatishvili, piano

William Webb

Powerful Morpheus let thy charms

Lucile Richardot, soprano

Ensemble Correspondances

Direction : Sébastien Daucé