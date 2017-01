Leila Slimani

Programmation musicale

Maurice Pon/Henri Salvador

Une Chanson douce

Henri Salvador, chant

L. V. Beethoven

Concerto n°5 pour piano et orchestre (adagio)

Arturo Benedetti-Michelangeli, piano

Orchestre Symphonique de Vienne

Direction : Carlo Maria Giulini

Traditionnel du Maroc

Danse de l’âme

Driss el maloumi, oud

Pedro Estevan, bendir

Ensemble Hesperion XXI

Direction : Jordi Savall

W. Mozart

Requiem (Recordare)

Consentus Musicus de Vienne

Direction : Nikolaus Harnoncourt

F. Schubert

Wanderer Symphonie op.15 D. 70 (allegro con fuoco)

Bertrand Chamayou : piano

F. Schubert

Fantaisie en fa mineur op.103 D.940

Ricardo Castro et Maria Joao Pires, piano

P. Dukas

L' Apprenti sorcier

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

G. Puccini

Turandot : Nessun Dorma (acte III, scène 2)

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

Jonas Kaufmann, Calaf

Direction : Antonio Pappano

A. Vivaldi

Les Quatre saisons (l'été)

Nemanja Radulovic, violon

Orchestre Double sens

S. Rachmaninov

Concerto n°2 pour piano et orchestre (adagio)

Alexandre Tharaud, piano

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Direction : Alexander Vedernikov

Yaron Herman

Blossom (variation 1)

Yaron Herman, piano

Bill Frisell

Throughout

Bill Frisell, guitare

Kermit Driscoll, basse

Joey Baron, percussions

L' actualité de notre invité

• Crédits : Gallimard

Chanson douce

(Prix Goncourt 2016 )

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 18-08-2016

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.

À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.

Pour lire un extrait du livre c'est ici !