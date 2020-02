Laurent Seksik, médecin et écrivain

si cette histoire n’était pas vraie, pourquoi l’aurais-je inventée ?

Programmation musicale

Gaetano Donizzetti

L'Elisir d'Amore (« Una furtivalagrima », acte II, air de Nemorino)

Luciano Pavarotti, ténor

Orchestre de Chambre Anglais

Direction : Richard Bonynge

CD DECCA

Piotr Ilitch Tchaikovski

Les Saisons op.37b (Juin, barcarolle)

Sviatoslav Richter, piano

CD Melodiya Russie

Claude Debussy

Suite bergamasque L 75 « Clair de lune »

Philippe Cassard, piano

CD DECCA

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse mineur (Adagietto)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Leonard Bernstein

CD DGG

J. Kosma

Les Feuilles mortes

Yves Montand, chant

CD Philips

Johannes Brahms

Sonate n°3 en ré mineur op.108 pour violon et piano (Adagio)

Tedi Papavrami, violon

Philippe Bianconi, piano

CD AEON

Jules Massenet

Thais : Meditation (Acte II)

Itzhak Perlman, violon

Ensemble Abbey Road

Direction : Lawrence Foster

CD EMI

Joseph Haydn

Sonate n°59 en mi bémol Majeur HOB.XVI : 49 (Finale)

Glenn Gould, piano

CD West Hill Radio Archives

Frédéric Chopin

17 Chants polonais op 74 (Melancholie)

Dorothée Mields, soprano

Nelson Goerner, piano

CD Narodowy Instytut Fyderyka Chopina

Ludwig van Beethoven

Concerto n°5 en mi bémol Majeur op.73 (Adagio un poco mosso)

Nelson Freire, piano

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Riccardo Chailly

CD DECCA

Leonard Cohen

Dance me to the end of love

CD CBS

Une émission en partenariat avec le mensuel PSYCHOLOGIES Magazine