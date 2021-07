Bintou Dembélé, chorégraphe

Bintou Dembélé a enflammé la scène de l’Opéra Bastille en 2019, en mêlant les danses urbaines à l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, les Indes Galantes. Alors qu’un film de P. Béziat sur cette production sort sur les grands écrans, la chorégraphe vient nous parler de son rapport à la musique.

Référence musicale du générique de l'émission :

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer,

Trio di Clarone, Wolfgang Meyer,

Reiner Wehle, clarinettes

Lecture :

Sois dans le geste

Celui de ta langue,

Celui de tes mains,

Celui de ta posture au monde,

Habite-le, vis-le et respire,

Laisse venir les silences, les arrêts, les suspensions et les apnées,

et tu verras se conter ton récit.

Bintou Dembélé.

Programmation musicale

Philip Glass

Etoile polaire (north star)

Philip Glass, claviers

Dickie Landry, saxophones

Joan Labarbara et Rickard Gene, chant

CD Virgin

Traditionnel

Armée Guinéenne

Bembeya Jazz National

CD Cantos

Fiorenzo Carpi

Les aventures de Pinocchio

Traditionnel

Bi lamban

Toumani Diabaté, kora

Ballaké Sissoko, kora

CD Hannibal

Rachel Portman

Extrait de laBande originale du film "Beloved" deJonathan Demme

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Pierre Boulez

CD DGG

Arvo Pärt

Fratres

Vadim Gluzman, violon

Angela Yoffe, piano

CD Bis

Philip Glass

Façades

Sentieri Selvaggi

CD Cantaloupe

Jean Philippe Rameau

Les indes Galantes (Tremblement de terre / Dans les abîmes de la terre)

Extrait du Film “Les indes Galantes”

Orchestre Capella Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Jean Philippe Rameau

Les indes Galantes (Bannissons les tristes alarmes Danse du grand calumet de la paix Forêts paisibles)

Orchestre Capella Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Steve Reich

Drumming : 1. Part - pour 4 percussionnistes

Colin Currie Group

CD Colin Currie Records

à réécouter événement Sortie Cinéma : Les Indes Galantes - Philippe Béziat