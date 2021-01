Julie Guibert, danseuse, directrice du Ballet de l'Opéra de Lyon

Son parcours de danseuse l'a amenée à travailler avec Trisha Brown, William Forsythe, Mats Ek, Christian Rizzo, Russell Maliphant, Maryse Delente... Julie Guibert a pris la direction du Ballet de l'Opéra de Lyon depuis février 2020.

Programmation musicale

Henryk Gorecki

Danse n°3 op.34

Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Direction : Antoni Wit

CD Naxos

Louis Gaste/Janis Ian

Stars / Feelings

Nina Simone, chant et piano

Live at Montreux 1976

CD Eagle Records

Richard Wagner

Elegie

Sviatoslav Richter, piano

Franz Liszt

Les Années de pèlerinage, 1ère année Suisse S 160 (6. Vallée d'Obermann)

Anne Queffélec, piano

CD Erato

Richard Strauss

Wiegenlied op. 41 n°1

Jessye Norman, soprano

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Kurt Masur

CD Philips

Igor Stravinsky

Sacre du printemps (extraits du 1er tableau)

Orchestre de Cleveland

Direction : Pierre Boulez

CD Sony Classical

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n°2 en ré min BWV 1004 (5. Chaconne)

Julia Fischer, violon

CD Pentatone Classics

Arnold Schoenberg

La Nuit transfigurée op. 4 (1er mouvement)

New York Philharmonic

Direction : Pierre Boulez

CD Sony Classicals

Gavin Bryars

Jesus’ Blood Never Failed Me Yet

Quatuor Hampton

Tom Waits, voix

CD Point Music

Arvo Pärt

My Heart's in the Highlands

Else Torp, soprano

Christopher Bowers, orgue

CD Harmonia Mundi

