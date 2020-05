Judith Chemla, actrice, ancienne pensionnaire de la Comédie-Française

Programmation musicale

Manuel de Falla

La vie brève (danse)

Patrick Chemla, violon

Philippe Biros, piano

Edouard Lalo

Symphonie espagnole op.21 (Allegro non troppo)

Orchestre d Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour violon n°3 en sol Majeur K.216 (Adagio)

Orchestre de Chambre Orpheus

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Giuseppe Verdi

La Forza del destino (Vergine degli angel, acte II, choeur des moines)

Leontyne Price, soprano

Choeur et Orchestre d’opéra de la RCA italienne

Direction : Thomas Schippers

Pablo de Sarasate

Zigeunerweisen op.20

Itzhak Perlman, violon

Orchestre Symphonique de Pittsbourg

Direction : André Prévin

Henri Purcell

Didon et Enée Z 626 (Oft she visits this lov'd mountain, acte II Scène 2)

Solenn Lavanant Linke, mezzo-soprano

Capella Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Giuseppe Verdi

La Traviata (Sempre liberan acte I, air de Violetta)

Anna Netrebko, soprano

Saimir Pirgu, ténor

Orchestre de Chambre Mahler

Direction : Claudio Abbado

Benjamin Britten

A Ceremony of Carols op.28 (Balulalow)

Aline Brewer, harpe

Chœur de l’Abbaye de Westminster

Direction : Martin Neary

Giacomo Puccini

Tosca (E lucevan le stelle, acte III, air de Mario)

Jonas Kaufmann, ténor

Philharmonie de Chambre de Prague

Direction : Marco Armiliato

Nino Rota

Parla più piano

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre Philharmonique de la Radio de Berlin

Direction : Jochen Rieder

Jean-Sebastien Bach

Double concerto en ut mineur BWV.1060 (Allegro)

Albrecht Mayer, hautbois

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Thomas Zehetmair

Giacomo Puccini

Tosca (Vissi d'arte vissi d'amore, acte II, air de Tosca)

Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre de L’Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Antonio Pappano

