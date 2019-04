Josyane Savigneau, journaliste

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Le travail détruit l'abus des sentiments - Comte de Lautréamont.

L'actualité de notre invité

Une Conversation infinie

Josyane Savigneau et Philippe Sollers

Paru le 23 janvier 2019 aux Editions Bayard

Dans cet ouvrage, la grande journaliste, ancienne directrice du Monde des livres, tient la plume pour faire entrer le lecteur dans une longue conversation avec l'écrivain le plus prolixe en matière de femmes et d'amour : Philippe Sollers. Ensemble, ils évoquent leur longue amitié et peu à peu, Josyane Savigneau amène Sollers à se dévoiler, à évoquer ses relations amoureuses, la jalousie, la création littéraire, mais aussi la viellesse, la religion, la mort, le fait d'être catholique. Il se dégade du texte un charme très captivant, Philippe Sollers fait bien sûr preuve de l'esprit qu'on lui connaît, mais il livre aussi des réflexions très profondes, inédites, étonnantes et révèle, à 83 ans, une pensée pleine de jeunesse et d'énergie.

Programmation musicale

François Couperin

Pièces de clavecin Livre III, 13ème ordre en si mineur : La Fidélité

Scott Ross, clavecin

Francis Lopez

La Belle de Cadix

Luis Mariano, chant

Orchestre dirigé par Jacques Henry Rys

Ludwig van Beethoven

Bagatelle n°25 en la mineurWoO 59 “Lettre à Elise”

Lang Lang, piano

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 en mi bémol Majeur op.55 (Scherzo : Allegro vivace)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbet von Karajan

Georg Friedrich Haendel

Il Trionfo del tempo e del disinganno HWV 46a (Lascia la spina cogli la rosa, air du Plaisir extrait de l’acte II)

Cecilia Bartoli, soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

François Couperin

Pièces de clavecin Livre III, 17ème ordre en mi mineur : La Superbe ou La Forqueray

Scott Ross, clavecin

Frank Churchill

Someday my prince will come

Chick Corea et Friedrich Gulda, pianos

Joseph Haydn

Symphonie en si bémolMajeur HOB.I : 85 “La Reine” (Adagio – vivace)

Philharmonia Hungarica

Direction : Antal Dorati

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette avec clarinette en la Majeur K.581 (Allegro)

Quatuor Cherubini

Michel Portal, clarinette

Giuseppe Verdi

Rigoletto (La Donna è mobile, air du Duc extrait de l’acte III)

Luciano Pavarotti, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Richard Bonynge