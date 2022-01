Johann Chapoutot, historien

Qu’écoute l’historien Johann Chapoutot, grand spécialiste de l’Allemagne contemporaine ? Jean-Sébastien Bach, encore et toujours. Aux oreilles de l’historien, le Cantor de Leipzig s’adresse à un peuple endeuillé et aspirant à la paix, après la guerre de Trente Ans.

Lecture : extrait de l'entrée "Avenir" dans "Les 100 mots de l'histoire" de J. Chapoutot (Ed. "Que sais-je")

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 8 : Liebster Gott wenn werd ich sterben (Choeur)

Collegium Vocal de Gand

Direction : Philippe Herreweghe

CD Harmonia Mundi

Johann Pachelbel

Canon et gigue en ré Majeur

Academy of Ancient Music

Direction : Christopher Hogwood

CD L'Oiseau Lyre

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV.54 : : Widerstehe doch der Sünde (Air)

Iestyn Davies, contre-ténor

Ensemble Arcangelo

Direction : Jonathan Cohen

CD Hyperion

Jean-Sébastien Bach

Concerto n°1 en la mineur BWV.1041 (Andante)

Orchestre Baroque de Fribourg

Violon et direction : Petra Mullejans

CD Harmonia Mundi

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu : Erbarme dich (2ème partie)

Andreas Scholl, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand

Direction : Philippe Herreweghe

Georg Friedrich Haendel

Musique pour les Feux d'artifice royaux HWV.351 (ouverture)

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

CD Astrée

Frederick II

Hohenfriedberger Marsh

Richard Wagner

Tannhäuser WWV 70 (ouverture)

Staatskapelle de Berlin

Direction : Daniel Barenboïm

CD Teldec

Claudio Monteverdi

L'Orfeo (Prologue, Toccata)

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

CD Naïve

L'actualité de notre invité

Le Grand récit

Johann Chapoutot

Ed. PUF

, © Ed. PUF

La « quête de sens » est devenue un commerce de « psys » et de « coachs ». C’était jadis l’affaire de théologiens, qui cherchaient la main de Dieu dans l’Histoire. Entre les Lumières (XVIIIe siècle) et la Grande Guerre (début du XXe), le théologique a cédé la place au politique : dans l’Occident du « désenchantement » (Max Weber) et du retrait de Dieu, on chercha le sens dans ces « religions séculières » (Raymond Aron) que furent le communisme, le fascisme et le nazisme, mais aussi le libéralisme et ses avatars (ultra-, néo-…) ainsi que, toujours plus couru semble-t-il, le complotisme, depuis que les « grands récits » (Jean-François Lyotard) sont entrés en déshérence.

Chercher le sens est également une manie d’historien — le sens des actes commis par les acteurs d’une époque, expressions d’une « vision du monde » propre à un temps, à un lieu, à un groupe humain (classe, race, nation, ou unité de police, corps de fonctionnaires, ordre religieux), qui légalise, légitime et justifie parfois le pire.

Introduction à l’histoire des XXe et XXIe siècles, ce livre expose les « récits du temps » (François Hartog) qui donnent sens, substance et consistance aux individus déterminés à vivre et faire l’histoire, et présente une manière de faire de l’histoire attentive aux univers mentaux et aux bonnes raisons que l’on avance toujours pour faire et défaire. Car l’histoire, au-delà de la discipline ou de la science, est un art de lire et de vivre le temps, un art littéraire sensible au cœur et à la raison.