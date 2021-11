Jérôme Bel, chorégraphe

Le chorégraphe Jérôme Bel tisse des liens entre John Cage et Oum Kalthoum, entre la danseuse de kathak Roshan Kumari et la pianiste Maria João Pires, entre les compositeurs Alban Berg et Eliane Radigue. Une curiosité tous azimuts !

Jérôme Bel, © AFP / Stéphane de Sakutin