Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, écrivain et poète

Astrophysicien, spécialiste mondial des trous noirs et de la cosmologie, mais aussi écrivain et poète, Jean-Pierre Luminet vient de signer "Chroniques de l'espace" au Cherche midi, en coédition avec France Inter.

Première diffusion : dimanche 24 novembre 2019.

« Mon âme est un orchestre caché ; je ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi, cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais que comme symphonie » (Fernando Pessoa, Le Livre de l'Intranquillité)

Programmation musicale

