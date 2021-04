Jean-Philippe Thiellay, Président du Centre National de la Musique

Jean-Philippe Thiellay se révèle en Marseillais, amoureux fou de Rossini et de ses voix, collectionneur de cassettes pirates, chanteur lyrique à ses heures. Le président du Centre National de la Musique se prête au jeu de cet autoportrait musical et esquisse des pistes pour l’avenir du secteur.

Référence musicale du générique de l'émission :

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer,

Trio di Clarone, Wolfgang Meyer,

Reiner Wehle, clarinettes

Programmation musicale

Gioacchino Rossini

Adelaide di Borgogna : Oh sacra all virtù sacra al valore (Acte I, Sc 5, Ottone)

Orchestre du festival de Martina Franca

Direction : Alberto Zedda

Ottone : Martine Dupuy

CD Fonit Cetra

Giuseppe Verdi

La traviata : Di Provenza il mar il suol (Acte II, Germont)

Orchestre du théâtre communal de Bologne

Direction : Frederic Chaslin

Germont : Ludovic Tézier

CD Sony Classical

Giuseppe Verdi

Il Trovatore : « Ah si ben mio… » (Acte III, Sc 2, Manrico)

Orchestre de la RCA Victor

Direction : Renato Cellini

Manrico : Jussi Björling

CD RCA

Francis Poulenc

Sonate : Allegro malinconico

Alain Marion, flûte

Pascal Rogé piano

CD Denon

Edgar Varese

Ionisation

Orchestre symphonique de Chichago

Direction : Pierre Boulez

CD Deutsche Grammophon

Gioacchino Rossini

Otello : Che Ascolto Ahimè...Ah, Come Mai Non Senti (Acte II, Rodrigo et choeur)

Orchestre symphonique de Londres

Direction : Maximiano Valdes

Rodrigo : Rockwell Blake

CD Warner Classics

Arnold Schönberg

Moïses et Aaron

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction : Philippe Jordan

Mise en scène : Roméo Castellucci

Captation effectuée par France Musique à l'Opéra de Paris, le 31 octobre 2015

https://www.francemusique.fr/emissions/samedi-soir-l-opera/moise-et-aaron-d-arnold-schoenberg-12759

Giacomo Meyerbeer

Les Huguenots :Ô beau pays de la Touraine

Choeur et orchestre de l’Opéra de Paris

Direction : Michele Mariotti

Mise en scène : Andreas Krigenburg

Marguerite de Valois : Lisette Oropesa

Captation effectuée par France Musique à l'Opéra Bastille, le 01 octobre 2018

https://www.francemusique.fr/emissions/dimanche-a-l-opera/dimanche-a-l-opera-du-dimanche-21-octobre-2018-65522

Francesco Filidei

L’inondation

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Emilio Pomárico

Mise en scène : Joël Pommerat

Chloé Briot : La Femme

Boris Grappe : L’Homme

Captation effectuée par France Musique à l'Opéra Comique, le 27 septembre 2019

https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/l-inondation-filidei-pommerat-pomarico

Bertrand Belin

L’Opéra

Thibault Frisoni, guitare, basse, claviers

Tatiana Mladenovitch, batterie, chant

CD Cinq7

Antonio Vivaldi

L'orlando finto pazzo : Andero volero gridero (acte III sc 12 : air d'Origille)

Orchestre Il Giardino Armonico

Direction : Giovanni Antonini

Cecilia Bartoli : Origille

CD Decca

