Jean-Paul Kauffmann, journaliste, grand reporter et écrivain

Je cherche ce que je ne puis trouver.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

L'actualité de notre invité

, © Ed. Equatteurs

Venise à double tour

Jean-Paul Kauffmann

Paru le 27 février aux éditions Equatteurs

À côté d'une Venise de l'évidence se cache une Venise inconnue, celle des églises jamais ouvertes. Jean-Paul Kauffmann a voulu forcer ces portes solidement cadenassées, un monde impénétrable où des chefs-d'œuvre dorment dans le silence. Qui en détient les clefs ? Ce récit, conduit à la manière d'une enquête policière, raconte les embûches pour se faire ouvrir ces édifices. L'histoire est partie d'une église d'Ille-et-Vilaine où, enfant, l'auteur servait la messe. Il s'y ennuyait souvent, mais, dans ce sanctuaire, il a tout appris. Là, est née la passion de se voir livrer le secret de la chose ignorée ou défendue. Il a poursuivi cet exercice de déchiffrement à Venise, la ville de la mémoire heureuse, pourtant attaquée sans relâche par le tourisme mondialisé. Depuis un appartement de la Giudecca où il s'est installé pendant des mois, il a arpenté une Venise hors champ. Il a trouvé aussi ce qu'il ne cherchait pas. Venise à double tour est un livre sur le bonheur de voir et la jubilation dispensée par la ville qui exalte les cinq sens. On y croise, parmi d'autres, Jacques Lacan, Hugo Pratt, une belle restauratrice de tableaux, une guide touristique souveraine, un Cerf blanc, le propriétaire d'un vignoble vénitien et un Grand Vicaire, maître de l'esquive.

Programmation musicale

Tomaso Albinoni

Sonate d'église en ré mineur op.4 n°1 (Adagio)

Jaime Gonzalez, hautbois

Asa Akerberg, violoncelle

Thomas C Boysen, luth

Martin Muller, clavecin

Les Quatre barbus

La Pince à linge (d’après la 9ème symphonie de L. V. Beethoven)

Les Quatre barbus

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville (Largo al factótum, acte I, air de Figaro)

Leo Nucci, baryton

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Direction : Riccardo Chailly

Joseph Haydn

Il ritorno di Tobia (Anna, m'ascolta !, aria)

Veronika Kincses, soprano

Orchestre d’Etat Hongrois

Direction : Ferenc Szekeres

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV.232 (Agnus Dei)

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Akademie fûr Alte Musik

Direction : René Jacobs

Luigi Nono

Io, fragment de Prométhée

Chœur de Fribourg

Studio Expérimetnal de la Fondation Heinrich Strob

Direction : André Richard

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni a cenar teco (Acte II, scène 15)

John Mac Curdy, Ruggero Raimondi, José Van Dam, basses

Choeur et Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris

Direction : Lorin Maazel

Georg Friedrich Haendel

Suite n°5 en mi Majeur HWV.430 « L'harmonieux forgeron » (1ercachier : Allemande)

Anne Queffélec, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la Nuit (Ondine)

Marcelle Meyer, piano