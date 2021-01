Metteur en scène, librettiste, écrivain, mais aussi acteur et réalisateur, Jean-Michel Ribes a plusieurs cordes à son arc théâtral. Sa partition musicale personnelle laisse une large place à Jacques Offenbach et à Verdi, mais aussi au jazz de Dave Brubeck et de Jacques Loussier.

Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond Point le 1er juin 2009. , © Getty / Raphael Gaillarde/Gamma-Rapho via Getty Images