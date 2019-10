Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture, directeur général de Pinault Collection

Ancien Ministre de la Culture et de la Communication dans le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis président de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de 2007 à 2011, il nous raconte aujourd’hui ce lien fort et depuis toujours à la musique.

Ma foi, sur l'avenir bien fou qui se fiera : tel qui rit vendredi, dimanche pleurera... Racine, Les Plaideurs.

Programmation musicale

Claudio Monteverdi

L'Orfeo : Toccata (instrumental)

Le Concert d’Astree

Direction : Emmanuelle Haim

CD Virgin

Jean-Philippe Rameau

Hymne à la nuit

Nicole Rieu, chant

Ensemble Vocal Euterpe

CD Corelia

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV.140 “Wachet auf ruft uns die Stimme“

Chœur de l’Orchestre d’Amsterdam

Ton Koopman, orgue

CD Teldec

Charles Gounod

Faust : Rien en vain j'interroge (Acte I Sc 1)

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Richard Leech, ténor

Direction : Michel Plasson

CD EMI

Vincenzo Bellini

Casta Diva (Acte I, air de Norma)

Montserrat Caballé, soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Ambrosian chorus

Direction : Carlo Felice Cillario

CD EMI

Pierre Boulez

Répons : Introduction - pour 6 solistes ensemble instrumental sons fixés sur support et dispositif électronique en temps réel

Ensemble InterContemporain

CD DGG

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps : l’adoration de la terre - Augures printaniers

Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris

Direction : Philippe Jordan

CD Naïve Records

John Cage

The seasons : 8. Fall

Francesco Tristano, piano

CD DGG

Jean Sébastien Bach

Invention nº5 en mi bémolMajeur BWV.791

Glenn Gould, piano

CD CBS

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons op 8 nº1 a 4 « Le printemps : concerto en mi Majeur op.8 n°1 p.241 RV.269 (largo)

Stefania Azzaro, violon

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

CD Opus 111

Jean-Philippe Rameau

Platée (ouverture)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

(CD Musifrance)

George Delerue

Extrait de la B.O.F. La nuit américaine de François Truffaut

François Couperin

Leçon de Ténèbres n°1 pour le Mercredi Saint : Incipit Lamentation Jeremiae

Le Poème Harmonique

Direction : Vincent Dumestre

(CD Alpha)

