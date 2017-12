Jean d'Ormesson, invité d'Elsa Boublil [Rediffusion]

Pauline Viardot

Sonatine en la mineur op.39 (allegro)

Annette Barbara Vogel, violon

Ayako Tsuruta, piano

G. Verdi

La Traviata (Prélude)

Orchestre du Metropolitan de New York

Direction : Richard Bonynge

Chant grégorien

Les Noces de Cana (Precatus est Moyse)

Alfred Deller Consort

Marc Cab, Bob Fisher, Henri Varma

Mama te quiero

Rina Ketty, chant

D. Milhaud

Le Boeuf sur le toit

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Direction : Kent Nagano

W. Mozart

Les Noces de Figaro (air de Chérubin)

Laura Polverelli, mezzo soprano

Orchestre de la Grande Ecurie et la Chambre du Roy

Direction : Jean-Claude Malgoire

W. Mozart

Gran partita (adagio)

Academy of SAint Martin in The Fields

Direction : Neville Mariner

J. S. Bach

Chaconne de la partita n°2 en ré mineur

Maxime Vengerov, violon

L. Beethoven

Symphonie n°7 en la Majeur (allegretto)

Orchestre Révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliott Gardiner

J. Offenbach

Les Contes d'Hoffmann : Belle nuit ô nuit d'amour (acte IV, duo Nicklausse/Giulietta)

Patricia Petibon et Karine Deshayes

Choeur et Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Direction : Yves Abel

Marguerite Monnot, Calude Delecluse, Michèle Senlis

Les Amants d'un jour

Edith Piaf, chant

G. Verdi

Nabucco : choeur des esclaves

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan

Direction : Ricardo Muti

Jean-Baptiste Clément, Antoine Renard

Le Temps des cerises

Yves Montant, chant

(Première diffusion le 30 octobre 2016)

© INA / Radio France