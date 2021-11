Jean-Claude Mourlevat, auteur jeunesse

Ses romans inoculent aux enfants le virus de la lecture ! Jean-Claude Mourlevat a reçu cette année le prestigieux prix suédois Astrid Lindgren, le Nobel de la littérature jeunesse. L'écrivain dévoile sa bande-son d'écriture dans Musique Émoi : à chaque roman correspond un disque, écouté en boucle.

Lecture

Extrait du discours à l’Académie suédoise de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014.

Programmation musicale

Traditionnel Indien

Raga ahir bhairav (extrait)

Lakshmi Shankar, chant

Naimpalli Sadanand, tabla

Joanna Foresta, tambura

CD Ocora

Jean-Jacques Grünenwald

Générique de l' ORTF

Orchestre National de l'ORTF

Jean-Sébastien Bach / Jacques Loussier

Prélude n°1 en ut Majeur

Vincent Charbonnier, contrebasse

Andre Arpino, batterie

Jacques Loussier, piano

CD Note productions

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en sol Majeur BWV 1007 (Sarabande)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

CD Motema

Franz Schubert

An die Musik op.88 n°4 D.547

Kathleen Ferrier, contralto

Phyllis Spurr, piano

CD DECCA

Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice : What is life to me without thee (Acte III, air d'Orphée)

Kathleen Ferrier, contralto

Gerald Moore, piano

CD EMI

Philip Glass

Extrait de la B.O.F. "The Hours" (The poet acts)

CD Miramax

Woody Guthrie

A picture from life's other side

CD Rounder Records

Gary Brooker/Procol Harum

A whiter Shade of Pale

Procol Harum, voix

Danish National Concert Orchestra and Choir

Direction : Ledreborg Castle

Concert, août 2006 - Danemark

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Ces rois remplis de vaillance (Acte I)

Colette Alliot-Lugaz, mezzo-soprano

Jacques Loreau, ténor

Roger Trentin, ténor

Gérard Desroches, baryton

Charles Burles, ténor

Gabriel Bacquier, basse

Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

CD EMI

Actualité

Jean-Claude Mourlevat a reçu le prestigieux prix suédois Astrid Lindgren 2021 pour la littérature jeunesse. Ses derniers romans "Jefferson" et "L'homme à l'oreille coupée" ont paru chez Gallimard Jeunesse.

, © Gallimard Jeunesse

, © Gallimard Jeunesse

