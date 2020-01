Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, dramaturge

L'actualité de notre invité

Ateliers

par Jean-Claude Carrière

Paru le 9 octobre 2019

Éditions Odile Jacob

La programmation musicale

Charles Trenet

La folle complainte

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°24 en ut min K 491 : Larghetto

Orchestre Symphonique de la RCA

Direction : Josef Krips

Franz Lehar

Le pays du sourire - Je t'ai donné mon cœur

Georges Thill (ténor)

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte - version de 1910 pour orchestre

Martin Van De Merwe (corniste)

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Direction : Yannick Nezet-Seguin

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann : Belle nuit, ô nuit d'amour (Acte IV) - Duo Nicklausse et Giulietta (Barcarolle) Anne Sofie Von Otter (mezzo-soprano) et Stéphanie d’Oustrac (mezzo-soprano)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Juliette Gréco, musique de Gérard Jouannest et textes de Jean-Claude Carrière

Django Reinhardt

Nuages

Quintette du hot club de France

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en ut min op 67 : Allegro con brio

Concentus Musicus de Vienne

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Pablo Casals

El cant dels ocells - pour violon et piano avec chant d'oiseau (merle)

Shani Diluka (piano) et Geneviève Laurenceaux (violon)

Jean Boucaut et Johnny Rasse (chants d'oiseaux)

Marius Constant

La tragédie de Carmen

Zehava Gal (mezzo soprano)

Direction : Marius Constant

Ali Rheza Gorbani

Dar acheghi - L'amour

Album : Les chants brûlés ; hommage à Rûmî

Antonín Dvořák

Stabat Mater op 58 B 71 : Eia mater fons amoris

Orchestre et Chœur Philharmonique de Londres

Direction : Neeme Järvi

