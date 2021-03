Hervé Le Tellier, écrivain

Auteur aimant les jeux littéraires, président de l’OuLiPo, Hervé Le Tellier déroule sa partition personnelle, élaborée à partir du piano romantique de son enfance, du baroque à l’adolescence. Dans son quotidien d’écriture, confie-t-il, une musique sous-tend secrètement chacun de ses textes.

Référence musicale du générique de l'émission :

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer, Trio di Clarone, Wolfgang Meyer, Reiner Wehle, clarinettes

Programmation musicale

Lecture d'introduction :

Toutes les familles heureuses

Hervé Le Tellier

Ed. J C Lattès

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n°2

Benjamin Grosvenor, piano

Orchestre National de de France

Direction : Cristian Macelaru

Extrait du concert donné le 24 septembre 2020 à la Maison de Radio France.

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Non So Più (l’air de Cherubino)

Frederica von Stade, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Georg Solti

CD Decca

Georg Friedrich Handel

Suite pour piano n°1 en si bémol Majeur HWV 434 (Menuet)

David Bismuth, piano

CD Ame Son

Jean Sébastien Bach

Suite n°5 en ut mineur, BWV 1011 (Prélude)

Paul Tortelier, violoncelle

CD Warner Classics

Mike Solomon

Relou la fille

Ensemble 101

Marie Perbost, Elsa Dreisig, Mike Solomon, Ryan Veillet et Eudes Peyre

Henri Purcell

Music for a while

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Yoko Namura, clavecin

François Ribac

Le Regard de lyncee (Satellites)

CD Gazul Records

Richard Wagner

Tristan et Isolde (Prélude)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Lorin Maazel

CD RCA

Gyorgy Ligeti

Requiem (Kyrie)

Extrait de la B.O.F. « 2001 l'odyssée de l'espace »

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction : Francis Travis

CD CBS

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes (Forêts paisibles)

Sabine Devieilhe, soprano

Florian Sempey, ténor

Cappella Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Extrait de l'opéra donné le vendredi 27 septembre 2019 à 20h à l'Opéra Bastille de Paris et diffusé sur France Musique le 19 octobre 2019.

Carlos Jobim

The Girl from Ipanema

Astrud Gilberto, chant

Joao Gilberto, guitare et chant

Stan Getz, saxophone

Gary Burton, vibraphone

Gene Cherico, contrebasse

Joe Hunt, batterie

CD Verve

L'actualité de notre invité

L'Anomalie

Hervé le Tellier

Paru le 20 août 2020

Ed. Gallimard

«Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie, c’est l’incompréhension.»

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.

Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.

L'Anomalie

Lu par Robin Renucci

Contient 1 CD audio au format mp3.

Durée d'écoute : environ 8 h 45 min

Collection Écoutez lire, Gallimard

Parution : 04-03-2021