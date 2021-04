Hélène Cixous, écrivaine et dramaturge

Autoportrait musical d’Hélène Cixous, autrice et dramaturge, dont les écrits sont imprégnés du théâtre Nô japonais et du jazz new-yorkais, en passant par les quatuors de Beethoven qu’écoutaient son père en Algérie jusqu’aux timbres des mezzo-sopranos Marilyn Horne et Janet Baker.

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer, Trio di Clarone, Wolfgang Meyer, Reiner Wehle, clarinettes

Aphorisme : « Gegen Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens » Contre la bêtise, même les dieux se battent en vain.

Kurt Weill

L'opéra de quat' sous : Die Moritat von Mackie Messer (Acte I)

Wofgang Neuss, chant

Orchestre sous la direction de Wilhelm Bruckner-Ruggeberg

CD CBS

Paul Celan

Corona

Poème extrait du recueil "Pavot et Mémoire"

Claudio Monnteverdi

Lamento d'Arianna SV.07, Livre VI : Lasciatemi morire O Teseo o Teseo mio

Miriam Allan, soprano

Hannah Morrison, soprano

Paul Agnew, ténor

Les Arts Florissants

Direction : Paul Agnew

CD Les Arts Florissants

Gioacchino Rossini

Tancredi : Oh Dio lasciarti io deggio (récitatif de Tancrède, extrait de l’acte II) Amenaide Serbami (Cavatine de Tancrède)

Marilyn Horne, mezzo-soprano

Orchestre du Théâtre de la Fenice

Direction : Ralf Weikert

Benjamin Britten

Curlew River Curlew river op.71 : I am the ferryman

Academy of Saint Martin in the fields

Direction : Neville Marriner

CD Schwann

Traditionnel d’Inde

Shuddh kalyen, raga

Abishek Lahiri , sarod

CD Théâtre de la Ville

King Oliver

West end blues

Louis Armstrong, trompette et voix

Fred Robinson, trombone

Earl Hines, piano

Mancy Cara, banjo

Zutty Singleton, batterie

CD Columbia

Jardin d’essai (extrait)

Jean-Jacques Lemêtre, Hélène Cixous

Traditionnel

Didn’t it rain

Golden Gate Quartet

CD Body Soul

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°16 en Fa Majeur op.135 (Vivace)

Quatuor Alban Berg

CD EMI

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 (allegro scherzo)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction : Eugen Jochum

CD DGG

Gustav Mahler

Le Chant de la Terre (6. Der Abschied)

Janet Baker, mezzo-soprano

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

CD Philips

Ruines bien rangées

Hélène Cixous

Ed. Gallimard

, © Ed. Gallimard

Dans le plus beau et le plus riche quartier d’Osnabrück, en Basse-Saxe, au centre-ville, rue de la Vieille-Synagogue, il y a un espace rasé entre deux élégantes demeures, on passe devant sans les voir.

Les Ruines. C’est ici. La réserve de la mémoire et de l’oubli déposée derrière des grillages. Sur le grillage à hauteur de nos yeux quatre panneaux de cuivre poli font le même récit chiffré daté du 9 novembre 1938, panneaux étincelants, tablettes d’une nuit d’épouvante, qui a pris sa place d’horreur dans la longue et riche chronique de la fameuse ville fondée en 783 par Karl der Große, dit Charlemagne de l’autre côté.

Ici on entretient les cendres. Ici tous les royaumes de l’Europe ont signé en 1648 le traité de Westphalie, la fin de cette guerre de trente ans qui a laissé traîner dans les rues des millions de fantômes d’assassinés, ici en 1928 sans perdre un instant notre belle ville est nazie, en 1938 elle a mis le feu à ses Juifs, comme hier elle mettait le feu à ses sorcières, ici notre Phénix tout de suite après la haine s’est réveillé dévoué à la Paix et l’hospitalité pour une petite éternité. Ruines, élégantes, soignées, bien rangées, êtes-vous dedans, êtes-vous dehors, êtes-vous libres ?

Derrière le grillage, une haute collection de grosses pierres, des moellons toilettés. Ce sont les os de la Vieille Synagogue (en vérité elle était jeune et belle, dans sa trentième année) qui restent après l’incinération. Os bien rangés.

Hélène Cixous