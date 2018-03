Geneviève Brisac, auteure

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

"En littérature le rythme est tout"

Programmation musicale

♫ Claude Debussy

Children’s corner, petite suite pour piano (Golliwogg’s cake-walk)

Aldo Ciccolini, piano

♫ Claude Debussy

Suite bergamasque (Clair de lune)

Alain Planès, piano

♫ Tomaso Giovanni Albinoni

Adagio en sol mineur pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

♫ Claude Debussy

Trois Chanson de Bilitis (La Chevelure)

Marianne Crebassa, mezzo soprano

Fazil Say, piano

♫ Christoph Willibald von Guck

Orphée et Eurydice (Che fiero momento, acte III scène 1, air d'Eurydice)

Teodora Gheorghiu, soprano

Les Talens Lyriques

Direction : Christophe Rousset

♫ Traditionnel

Misirlou

Orient express moving schnorers

♫ Claude Debussy

Préludes Livre I (La Cathédrale engloutie)

Philippe Bianconi, piano

♫ Edvard Grieg

Peer Gynt op 23 (Dans le palais du roi de la montagne et choeur des trolls, acte II scène 6)

Orchestre Symphonique de Goteborg

Chœur de Chambre Pro Musica et Chœur Gosta Ohling

Direction : Neeme Jarvi

♫ Benjamin Britten

Le Tour d’écrou (Malo than a naughty boy, acte II scène 4)

Orchestre Philarmonique de Londres

Direction : Edward Gardner

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro (Voi che sapete, air de Cherubin)

Les Violons du Roy

Marie Nicole Lemieux, contralto

Direction : Bernard Labadie

♫ Georg Friedrich Haendel

Alcina HWV 34 : Si son quella (Acte I scène 10, air d'Alcina)

Renée Fleming, soprano

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

♫ Marin Marais

Les voix humaines, arrangement pour basse de viole

Jordi Savall, viole de gambe

♫ Franz Schubert

Sonate en si bémol Majeur op.posthume D.960 (molto moderato)

Leon Fleisher, piano

♫ Claude Debussy

La mer (Jeux de vagues)

Orchestre Les siècles

Direction : François Xavier Roth

L'actualité de notre invité

Le Chagrin d'aimer Geneviève Brisac, Editions Grasset.

« On écrit pour comprendre ce que l’on ne comprend pas. Quand j’écrivais Vie de ma voisine, mon héroïne me parlait de sa mère. Elle me racontait ses mots, elle évoquait ses gestes. L’amour d’une mère. Je mesurais mon ignorance dans ce domaine. Ma mère n'en savait ni les mots ni les gestes.

Je suis donc partie sur les traces d'une petite fille grecque et arménienne et de sa mère, danseuse orientale et apatride, à Paris dans les années 20.

Ma mère ne voulait rien savoir de son passé. Il a fallu que j’enquête et que je l’invente. Que je trouve les mots pour la retrouver. C’est ce livre, Le chagrin d’aimer.

Je suis passée par la cour du roi de Grèce et par les collines de Fiesole. Par un atelier d’écriture, une maison de retraite, plusieurs voitures, un supermarché, des quantités de paquets de gauloises, une machine à écrire. Autant de circonstances, par-delà les guerres, les destructions, les irrémédiables pertes, où ma mère se battait avec ce qui fait la vie ordinaire : la nourriture, l’argent, le travail, l’amour.

J’ai tenté d’en savoir un peu plus sur elle, sur moi. Chemin faisant, j’ai compris que ce n’était qu’un début. »