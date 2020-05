Gaspard Njock, illustrateur, auteur de BD

Gaspard Njock, illustrateur, auteur de deux bandes dessinées: « Un voyage sans retour » qui raconte les désillusions d’un migrant en Italie, puis tout récemment, « La Callas, l’enfance d’une diva » paru chez Nouveau Monde édition.

La Callas, enfance d'une diva

Une B. D. de Gaspard Njock paru en février 2020 aux édition Nouveau Monde

, © NOuveau Monde édition

Dès son plus jeune âge, Mariana, enfant solitaire, lutte contre sa mère, hostile à son égard. La tension entre les deux fera naître en cette jeune fille une étonnante force intérieure. Et le chant sera pour elle une échappatoire. C'est dans l'art lyrique que Mariana, la future Callas, trouvera la solution contre tous ses démons. À travers les héroïnes d'opéra qu'elle incarne, elle réussira à se projeter dans son propre monde parallèle et onirique.

Ce roman graphique réalisé à l'aquarelle raconte avec beaucoup d'émotion la vie de la célèbre cantatrice grecque. Sa trajectoire sera celle d'un air d'opéra : amours, trahison, mort et rédemption.

Une existence comparable à celle de la « Tosca » de Puccini, héroïne qu'elle a interprétée à maintes reprises.

Giacomo Puccini

Tosca (Vissi d'arte, acte II)

Maria Callas, soprano

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Direction : Victor de Sabata

Richard Wagner

Lohengrin, prélude (acte I)

Orchestre de Philadelphie

Direction : Christian Thielemann

Bedrich Smetana

Ma patrie (La Moldau)

Orchestre Philharmonique Tchèque

Direction : Jiri Belohlavek

Giovanni Battista Pergolese

Stabat mater en fa mineur

Sonya Yoncheva, soprano

Karine Deshayes mezzo-soprano

Ensemble Amarillis

Direction : Violaine Cochard

Giuseppe Verdi

Nabucco (Va pensiero sull'ali dorate, acte III, choeur des hébreux)

Chœur et Orchestre de la Scala de Milan

Direction : Claudio Abbado

Joseph Monthe

Yahwé Kola

Choeur Société Générale Cameroun

Chef de choeur : Justin Eba Dimberg

https://www.youtube.com/watch?v=LYv-QDVEZYk

Giuseppe Verdi

Rigoletto (Figlia ! mio padre)

Maria Callas, soprano

Tito Gobbi, baryton

Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

Richard Wagner

Tristan et Isolde (Lausch Geliebter / Lasst mich sterben, acte II scène 2, duo Tristan et Isolde)

Margaret Price, soprano

René Kollo, ténor

Choeur de la Radio de Leipzig

Staatskapelle de Dresde

Direction : Carlos Kleiber

Richard Wagner

Le Vaisseau fantôme, ouverture

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

Giuseppe Verdi

Rigoletto (Bella figlia dell'amore, acte III, quatuor)

Maria Callas, soprano

Giuseppe di Stefano, ténor

Tito Gobbi, baryton

Orchestre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

