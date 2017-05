Françoise Nyssen, directrice de la maison d’édition « Actes sud »

, © Grazia

"Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde" Gandhi.

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons (le printemps : largo)

Jaap van Zweden, violon

Combattimento Consort Amsterdam

Direction : Jan Willem de Vriend

Wolfgang Amadeus Mozart

Le Petit ménestrel : : la vie de Mozart racontée aux enfants

Georges Duhamel & Gérard Philippe

Barbara

Göttingen

Barbara : chant et piano

Jean Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3 en sol Majeur BWV.1048 (allegro con spirito)

Greg Anderson et Elizabeth Joy Roe : pianos

Pauline Julien

Gémeaux croisées : Une sorcière comme les autres

Pauline Julien et Anne Sylvestre, chant

Philippe Davenet : piano

Claude Jean : percussions

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°20 en ré mineur K 466 (allegro)

Orchestre de chambre de Prague

Direction et piano : Paul Badura Skoda

Moondog

Fog on the Hudson river suivi de New Amsterdam

Giovanni Battista Pergolese

Stabat Mater

Concerto Vocale

Direction : René Jacobs

Johannes Brahms

Quintette en fa mineur op.34 (allegro ma non troppo)

Maurizio Pollini, piano

Quartetto italiano

Henry Purcell

Didon et Enée (When I am laid, acte III, air de Didon)

Sonya Yoncheva, soprano

Academia Montis Regalis

Direction : Alessandro de Marchi

Ludwig van Beethoven

Sonate n°30 en mi Majeur op.109 (variation n°2 : leggiermente)

Jean-François Heisser, piano

Jean Sébastien Bach

Passion selon saint Matthieu (2ème partie : Erbarme dich)

Akademie fur alte Musik de Berlin

Chœur de chambre du Rias de Berlin

Chœur d’Etat et de la cathédrale de Berlin

Direction : René Jacobs

David Bowie

Soul love

Antonio Vivaldi

Gloria en ré Majeur (Glorai in excelsis deo)

Le concert spirituel

Direction : Hervé Niquet

Ludovico Einaudi

Four dimensions

Ensemble Contemporain de Parco della Musica

Ludovico Einaudi, piano

Andrea Boccelli

Con te partiro

