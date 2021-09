François Berléand, comédien

L’acteur François Berléand figure souvent dans des pièces ou des films dont la musique est, en quelque sorte, l’actrice principale. Avec le piano de sa grand-mère dans sa chambre et une généalogie de musiciens comme secret de famille, François Berléand a grandi avec Mozart pour héros.

Lecture :

« Le Cancre » de Jacques Prévert (extrait de Paroles)

Programmation musicale

Tigran Hamasyan

Someday my prince will come

Tigran Hamasyan, piano

CD Verve

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 pour violonce seul BWV.1004 (Chaconne)

Leonid Kogan, violon

CD ARlecchino

Camille Saint-Saëns

Havanaise op.83

Leonid Kogan, violon

Orchestre Symphonique de Boston

Direction : Pierre Monteux

CD Sony Classical

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°11 en la Majeur K.331 (marche turque)

Vladimir Horowitz, piano

CD RCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°20 en ré mineur K.466 (allegro)

Sviatoslav Richter, piano

Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Direction : Stanislaw Wislocki

CD DGG

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°20 en ré mineur K.466 (allegro)

Clara Haskil, piano

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Igor Markevitch

CD DECCA

Charlelie Couture

Les Pianistes d'ambiance

Charlelie Couture, chant et piano

CD Island

Aron Arensky

Trio pour violon, violoncelle et piano n°1 en ré mineur op.32 (allegro moderato)

Yefim Bronfman, piano

Cho Liang Lin, violon

Gary Hoffman, violoncelle

CD Sony

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa Majeur op.102 (Andante)

Dimitri Chostakovitch, piano

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Direction : André Cluytens

CD Erato

Barbara

Nantes Barbara, chant et piano

Roland Romanelli, accordéon

CD Philips

L'actualité de notre invité

88 fois l'infini, au théâtre Les Bouffes Parisiens à partir du 1er octobre.

Auteur : Isabelle Le Nouvel

Metteur en scène : Jérémie Lippmann

Comédiens : Niels Arestrup et François Berléand

Résumé

Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère, pianiste virtuose et mondialement connu. Il apporte avec lui une vieille valise ayant appartenu à leur père, qui fut écrasant pour Philippe et absent pour Andrew.

Les lourds secrets qu’elle contient raviveront le ressentiment des deux hommes, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. La vérité, en éclatant, fera se mêler la petite et la grande Histoire avant de conduire, peut-être, ces deux frères sur la voie de la réconciliation…