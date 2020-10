Evelyne Heyer, anthropologue généticienne

Dans "L'Odyssée des gènes" (Flammarion), Evelyne Heyer retrace les migrations de notre humanité, depuis l’Homo Sapiens jusqu’aux peuplements de l’Asie et des Amériques. Un Musique émoi au rythme des polyphonies pygmées, des chants de gorge des steppes du Tuva et de l'Oiseau de feu de Stravinsky.

Programmation musicale

L'actualité de notre invitée

Évelyne Heyer

L'Odyssée des gènes

Avec la collaboration de : Xavier Müller

Paru le 26 août 202

Ed. Flammarion

, © Ed. Flammarion

Les gènes sont une fascinante machine à remonter le temps depuis que nous savons faire « parler » non seulement l’ADN des Sapiens actuels, mais aussi celui de nos lointains ancêtres. En nous faisant partager les derniers résultats des laboratoires comme ses péripéties sur le terrain, Évelyne Heyer dévoile un récit qui semblait à jamais inaccessible : celui de l’aventure humaine. Ou comment une espèce, qui s’est séparée des chimpanzés il y a 7 millions d’années à peine, a pu conquérir la planète.

Dans cette grande fresque, vous cheminerez aux côtés de cousins disparus tels Néandertal et Denisova, ou du mystérieux peuple des steppes qui aurait imposé les langues indo-européennes. Au gré des migrations et des mélanges, vous suivrez les juifs de Boukhara, les armées de Gengis Khan ou encore ce millier de « filles du Roy » envoyées par Louis XIV peupler la Nouvelle-France – et aïeules de bon nombre de Québécois… Vous embarquerez avec les esclaves africains depuis leurs pays d’origine, que révèlent les tests génétiques. Une odyssée qui éclaire aujourd’hui nos différences et façonnera demain notre avenir.

Une extraordinaire histoire collective dont nous sommes tous les héritiers.