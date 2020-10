Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences

Si le philosophe des sciences Etienne Klein réfléchit sur le temps et sur le vide, c'est qu'il est aussi un féru d'alpinisme, comme on l'apprend dans son livre "Psychisme ascensionnel" (éd. Arthaud). Il partage les musiques qu'il écoute sur les hauteurs.

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 en mi bémol Majeur op.55 (marche funèbre)

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

CD Alia Vox

Georges Brassens

L'Orage Georges Brassens, chant et guitare

CD Frémeaux et Associés

Ludwig van Beethoven

Sonate n°14 pour piano en ut dièse mineur op.27 n°2 "Clair de lune"(adagio sostenuto)

Daniel Barenboïm, piano

CD Profil Medien

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem K 626 : Recordare (Quatuor solistes)

Kathleen Battle, soprano

Ann Murray, contralto

David Rendall, ténor

Matti Salminen, basse

Orchestre de Paris

Direction : Daniel Barenboïm

CD EMI

Franz Liszt

Années de Pèlerinage : 1ère année : Suisse (Les Cloches de Genève)

Nicholas Angelich, piano

CD Mirare

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°35 en sol Majeur K.379 (adagio)

Yehudi Menuhin, violon

Haphzibah Menuhin, piano

CD Warner Classics

Max Bruch

Concerto pour violon en sol mineur op.26 (Allegro moderato)

Isaac Stern, violon

Orchestre de Philadelphie

Direction : Eugene Ormandy

CD CBS

Joseph Canteloube

Chanson d'Auvergne (Bailero)

Véronique Gens, soprano

Orchestre National de Lille

Direction : Jean-Claude Casadesus

CD Naxos

Mike Jagger

Scarlet Mike Jagger, chant et piano

CD Polydor

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin (Menuet)

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

CD Harmonia Mundi

Claude Debussy

Rêverie L.76 (transcription)

Xavier de Maistre, harpe

CD Sony Classical

L'actualité de notre invité

Psychisme ascensionnel

Etienne Klein

Paru le 7 octobre 2020

Ed. Arthaud

, © Edition Arthaud

« La montagne est devenue mon véritable topos : je m'y sens à l'aise et parfaitement libre, ce qui est paradoxal, car c'est par nature un monde de contraintes. Je m'y sens chez moi et, qui plus est, en sécurité, ce qui constitue un autre paradoxe. »

Depuis un séjour à Chamonix, à vingt ans, où il a ressenti « l'aspiration par le mouvement vertical des cimes » chère à Gaston Bachelard, Étienne Klein nourrit une passion profonde pour la montagne. De la Corse à l'Annapurna, en passant par le Hoggar et les Alpes, il a pratiqué randonnée, alpinisme et, depuis quelques années, s'adonne au trail. Espace de beauté et de liberté, la montagne est pour lui un révélateur des êtres, de l'amitié et de la solidarité.

Les questions jaillissent alors chez l'homme de sciences : quelles sont les ressources du corps, quels sont ses liens avec l'esprit ? Gravir les parois est une manière d'étudier une notion physique, mais aussi métaphysique : le vide.