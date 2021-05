Emmanuel Guibert, dessinateur et auteur de BD

Emmanuel Guibert, dessinateur, écrivain, scénariste, s’attache dans ses livres à faire vivre des amitiés fortes - avec le soldat américain Alan Cope, avec l’architecte Michael James Plautz, dans ses BD jeunesse. Et lors de ces échanges amicaux, la musique finit par prendre une grande place.

Référence musicale du générique de l'émission :

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer,

Trio di Clarone, Wolfgang Meyer,

Reiner Wehle, clarinettes

L'actualité de notre invité

Mike : Une amitié dessinée, paru le 07 janvier 2021 chez Gallimard

, © Sygne, Gallimard

« J'ai eu un ami, Mike, architecte américain, qui partageait son temps entre le Minnesota, le Nouveau-Mexique et de nombreux voyages avec sa femme, Gloria, rencontrée au jardin d'enfants quand ils avaient six ans. Ce qui nous unissait le plus étroitement, c'était notre pratique commune du dessin d'observation. Se mêler le plus possible à la vie alentour, carnet et crayon en main, et la représenter. Mike a fait, comme moi, au fil des années, des dizaines de milliers de dessins. Il est tombé malade, s'est battu un an et demi, puis s'est senti succomber. À quelques heures de sa mort, il a souhaité que nous nous livrions ensemble à une sorte de cérémonie.

J'ai pris un avion pour Minneapolis ».

E. G.

Exposition "Emmanuel Guibert en bonne compagnie" au Musée d'Angoulême jusqu'au au 27 juin 2021

, © FIBD

Emmanuel Guibert investit le musée d’Angoulême dans le cadre d’une exposition qui révèle carnets, peintures, gravures et lithographies. ll a par ailleurs choisi de convier des amis peintres, sculpteurs, architectes ou encore musiciens. Des œuvres de Cécile Reims, Ye Xin, Micheline Bousquet, Alain Keler ou Fiamma Luzzati sont ainsi dévoilées. Rendez-vous au Musée d'Angoulême pour découvrir quelques oeuvres inédites du dessinateur.