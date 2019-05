Éliette Abécassis, auteur

Je suis, moi-même, unfossile absolument perduencette époque à laquelle je n'appartiens pas

L'actualité de notre invité

, © Radio France / Albin Michel

L'envie d'y croire par Éliette Abécassis

Paru le 03 avril 2019 aux Éditions Albin Michel

« Ce journal de vie est le mien, celui d’une femme, d’une mère et d’une philosophe qui s’interroge. Comment vivre dans un monde où tout s’achète et tout se vend en un clic ? Un monde dont le seul but est de fabriquer des besoins ? Un monde sans foi ni loi, où on ne se pose plus la question de ce que l’on peut faire ou doit faire ? L’envie d’y croire est une impulsion qui nous porte, nous élève, nous renforce. Souvent une intuition, parfois une conviction, mais surtout l’expression d’une foi en nous-même et envers les autres. Celle d’une philosophie de vie qui renoue avec le sens. »

Programmation musicale

Biagio Marini

Passacaille en sol min

Ensemble Naya, Amit Tiefenbrunn

Ludwig Van Beethoven

Bagatelle n°25 en la min WoO 59 "Für Elise"

Jean-Marc Luisada (piano)

Erik Satie

Gymnopédie n° 1, arrangement pour violon et ensemble instrumental Orchestre de Chambre Anglais, Nigel Kennedy (violon)

Ernest Bloch

Méditation hébraïque

Sonia Wieder Atherton (violoncelle), Daria Hovora (piano)

Isaac Albeniz

Suite espagnole n°1 op 47 : Asturias Leyenda op 47 n°5 - arrangement pour guitare

Thibaut Garcia (guitare)

Edward Elgar

Concerto en mi min op 85 : Adagio-Moderato - pour violoncelle et orchestre

Orchestre de Philadelphie, Daniel Barenboim (direction), Jacqueline du Pré (violoncelle)

Bedřich Smetana

Ma vlast (Ma patrie) : 2. Vltava (La Moldau)

Orchestre Philharmonique Tchèque, Jiří Bělohlávek (direction)

Frédéric Chopin

Fantaisie-Impromptu pour piano en ut dièse min opus 66

Daniil Trifonov (piano)

Charles Trenet

Que reste-t-il de nos amours ?

Gabriel Fauré

Rêve d’amour

Catherine Collard (pianiste), Nathalie Stutzmann (contralto)

Claudio Monteverdi

Lamento della ninfa SV 163 - pour ensemble vocal à 4 voix et basse continue

Concert d’Astrée, Simon Wall, Topi Lehtipuu, Christopher Purves, Natalie Dessay