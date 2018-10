Elie Semoun, humoriste et comédien.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Plaire, toujours plaire, quelle déchéance (Belle du seigneur, Albert Cohen)

Programmation musicale

Léo Ferré

La Vie d’artiste

Léo Ferré, chant

Claude Debussy

La Mer (Jeux de vagues)

Orchestre Les siècles

Direction : François Xavier Roth

Richard Wagner

Tristan et Isolde, Prélude (acte I)

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction : George Solti

Henri Purcell

O solitude

Nancy Argenta, soprano

Nigel North, luth

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Direction : Emmanuel Krivine

Erik Satie

Chez le docteur

Juliette, chant

Alexandre Tharaud, piano

Richard Wagner

La Walkyrie (fin de l’acte I)

Orchestre du Metropolitain Opera de New York

Direction : James Levine

Charles Aznavour

Les Deux guitares

Paul Mauriat et son orchestre

Claude Debussy

Prélude à l’après midi d’un faune

Anima Eterna

Direction : Joos van Immerseel

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en sol mineur op.8 n°2 RV.315 “Les Quatre saisons” (l’été)

Concerto Köln

Shunske Sato, violon

Bill Evans

You must believe in spring

Bill Evans, piano

Eddy Gomez, contrebasse

Eliot Zigmund, batterie

Emanuel Donzella / Victor Hugo

Demain dès l’aube

Elie Semoun, chant

L'actualité de notre invité

, © Naïve Records

CD paru le 28 septembre 2018 chez Naïve Records.