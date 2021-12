Dorothée de Monfreid, auteure jeunesse

Dorothée de Monfreid recherche dans la musique ce qui la guide aussi dans l’écriture et le dessin : le ludique, l’inattendu, la drôlerie. Poulenc, Chassol, Rota, Bernstein, Sondheim, Satie... sont ses compagnons de jeu. Un bel état d’esprit pour se réveiller au lendemain de Noël !

Lecture : extrait de "L’homme-dé" de Luke Rhinehart (début du chapitre 14)

Programmation musicale

Francis Poulenc

Concerto en ré mineur pour deux pianos et orchestre FP.61 (Finale)

Jacques Février et Francis Poulenc, pianos

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction : Pierre Dervaux

CD Emi Classic

Christophe Chassol

Ludi : Savana, Céline, Aya (part 2)

CD Tricatel

Maurice Ravel

L'enfant et les sortilèges (extraits du 1er tableau)

François Ogeas, mezzo-soprano

Michel Sénéchal, ténor

Choeur et Maîtrise de la RTF

Orchestre National de la RTF

Direction : Lorin Maazel

CD DGG

Nino Rota

Extrait de la B.O.F. Amarcord Orchestre sous la direction de Carlo Savina

CD CAM

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en Fa Majeur (Assez vif - Très rythmé)

Quatuor Loewenguth

CD DGG

Modest Moussorgski/Maurice Ravel

Les Tableaux d'une exposition : Le Jardin des Tuileries , Bydlo, Promenade, Ballet des poussins dans leur coque

Orchestre Symphonique Académique de l'U.R.S.S.

Direction : Evgueny Svetlanov

CD Melodiya

Leonard Bernstein

Young People’s concerts : "What is a Mode?"

Discussion sur les modes musicaux

Leonard Bernstein, piano

Leonard Bernstein

Mass (etrait)

Choeur d'Enfants de l'Orchestre de Paris

Choeur et Orchestre de Paris

Direction : Wayne Marshall

Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 22 mars 2018

Stephen Sondheim

Company : You could drive a person crazy

Interprètes et orchestre sous la direction de Larry Hastings

CD Columbia

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune Frédéric Chatoux, flûte traversière

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction : Philippe Jordan

CD Naïve Records

Erik Satie

Gnossienne n°4

Alexandre Tharaud, piano

CD Harmonia Mundi

Thelonious Monk

Dinah

Thelonious Monk, piano

CD Columbia

Tony Truant/Dorothée de Monfreid

Super Sauvage

Tony Truant, guitare et chant

Dorothée de Monfreid, ukulélé

Livre-disque Gallimard Jeunesse

L'actualité de notre invitée

, © Dorothée de Monfreid / Ecole des Loisirs

Mystère dans le Grenier

Dorothée de Monfreid

Paru le 13 octobre 2021

Ed. Ecole des Loisirs