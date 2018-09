Didier van Cauwelaert, écrivain.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

« Je crois en une vie après la mort tout simplement parce que l’énergie ne peut pas mourir, elle se transforme, elle circule, elle ne s’arrête jamais » A. Einstein.

Programmation musicale

Fritz Kreisler

Liebesleid

Yehudi Menuhin, violon

Gerald Moore, piano

Piotr IlitchTchaikovsky

Casse-Noisette op 71 (Acte II Sc 12, Danse des mirlitons)

Orchestre National de Russie

Direction : Mikhail Pletnev

Aram Khatchaturian

Gayaneh : Danse du sabre (Acte III Scène 7)

Nemanja Radulovic, violon

Laure Favre-Kahn, piano

Nicolas Montazaud, percussions

Double Sens

Gioacchino Rossini

Extrait de la B.O.F « Orange mécanique » : La Pie voleuse

Giuseppe Verdi

Le Trouvère : Vedi! le fosche notturne spoglie (Acte I, scène 3)

Chœur et Orchestre de l’Opéra d’état de Vienne

Direction : Herbert von Karajan

Georges Brassens

Le Fantôme

Georges Brassens, guitare et chant

Rosemary Brown

Moment musical (attribué à Schubert)

Peter Katin, piano

Johannes Brahms

Danse hongroise en sol mineur n°5 WoO.21

Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm

Direction : Sakari Oramo

Ludwig van Beethoven

Triple concerto pour piano violon et violoncelle en ut majeur op.56 (rondo)

Gil Shaham, violon

Anne Gastinel, violoncelle

Nicholas Angelich, piano

Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort

Direction : Paavo Jarvi

Jean Sébastien Bach

Ich habe genug, cantate BWV.82a

Natalie Dessay, soprano

Alexis Kossenko, flûte

Le Concert d’Astrée

Direction : Emmanuelle Haïm

Alice Dona

Le Barbier de Belleville

Serge Reggiani, chant

Georg Friedrich Haendel

Serse HWV 40 (Ombra mai fu, Acte I, Scène 1)

Andreas Scholl, haute-contre

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction : Roger Norrington

Jacques Offenbach

La Grande-duchesse de Gérolstein (« Ah que j'aime les militaires », acte I)

Felicity Lott, soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

L'actualité de notre invité

Didier van Cauwelaert adapte au cinéma son roman J'AI PERDU ALBERT !(Ed. Albin Michel)

J’ai Perdu Albert de Didier Van Cauwelaert, avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Virginie Visconti et Josiane Balasko....

Date de sortie : le 12 septembre au cinéma.

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que l’un détient le « génie » et l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des «ménages à trois»…