Denis Podalydès, comédien et metteur en scène

Acteur, sociétaire de la Comédie française, l’homme de théâtre Denis Podalydès est aussi metteur en scène, notamment d’opéra : il a dirigé un « Comte Ory » de Rossini et un « Fortunio » de Messager à l’Opéra Comique, une « Clémence de Titus » de Mozart au Théâtre des Champs Elysées.

Programmation musicale

Joseph Haydn

Messe de Sainte Cécile (Et incarnatus est)

Lydia Teuscher, soprano

Marianne Beate Kieland, contralto

Markus Schäfer, ténor

Anima Aeterna

Direction : Jos van Immerseel

CD Carus

Jean-Baptiste Lully

Atys (Dormons dormons tous, acte III scène 4, le Sommeil)

Gilles Ragon, ténor

Les Arts Florissants,

Direction : William Christie

CD Harmonia Mundi

Leonard Bernstein

West side story (Gee Officer Krupke)

Orchestre non identifé

Direction : Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K.527 (Là ci darem la mano, acte I, scène 3, duo Don Giovanni/Zerlina)

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Ruggero Raimondi, basse

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Direction : Lorin Maazel

CD CBS

Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus (Ouverture)

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction : René Jacobs

CD Harmonia Mundi

André Messager

Fortunio (Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, acte III scène 4)

Cyrille Dubois, ténor

Anne-Catherine Gillet, soprano

Orchestre des Champs Elysées

Direction : Louis Langrée

DVD Naxos

Gioachino Rossini

Le Comte Ory

Julie Fuchs, soprano,

Gaëlle Arquez, mezzo-soprano

Philippe Talbot, ténor

Chœur les Eléments,

Orchestre des Champs-Elysées

Direction : Louis Langrée

DVD Unitel / C Major

Giuseppe Verdi

Falstaff (Quand'ero paggio, acte II scène 2)

Katia Ricciarelli, soprano

Renato Bruson, baryton

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction : Carlo Maria Giulini

CD Deutsche Grammophon

Traditionnel Russe

Kak Karacho

Varya Panina, contralto

Christoph Willibald von Glück

Orphée et Eurydice (Danse des Furies, acte II)

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

CD Harmonia Mundi

L'actualité de notre invité

La Disparition du paysage

Texte de Jean-Philippe Toussaint

Mise en scène et scénographie d'Aurélien Bory

Avec Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française

C’est l’histoire d’un homme qui nous parle, assis dans le fauteuil où il est assigné après avoir été victime d’un attentat.

Cet homme se souvient de la déflagration, puis de l’émiettement de ses pensées volatilisées dans les airs, après que le choc ait eu lieu. Il observe Ostende, depuis sa fenêtre ouverte sur la ville. Il décrit, il raconte, il consigne, il se souvient, il observe le mur qui se construit en face et qui, de jour en jour, obscurcit l’horizon. Cela le ramène au point zéro que fût l’explosion.

Pour cette nouvelle création, on retrouve seul en scène, Denis Podalydès, acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la Comédie-Française. Il participe ou initie de nombreux projets, aussi bien au théâtre qu’au cinéma.

Création du spectacle du 12 au 30 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord (Annulé en raison de la crise sanitaire)

En tournée :

- du 10 au 20 mars au Théâtre National de Bretagne (Rennes)

- du 23 au 25 mars à La Coursive - Scène Nationale La Rochelle

- du 30 mars au 1er avril au Théâtre National du Luxembourg

- le 6 avril au Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul)

- le 15 avril au Théâtre Princesse Grace (Monaco)

- les 15 et 16 mai à Bonlieu Scène Nationale (Annecy)

- les 21 et 22 mai au Grand Théâtre d’Angers - Les Hivernales du Festival d’Anjou

- les 25 et 26 mai au Théâtre Saint-Louis (Pau)

- le 1er juin au Théâtre Jean Vilar (Saint-Quentin)