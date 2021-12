Daniel Auteuil, comédien et chanteur

Daniel Auteuil connaît l’opéra comme sa maison d’enfance : il figure dans Madame Butterfly et chante dans Carmen aux côtés de ses parents. Devenu comédien, le grand répertoire l’accompagne dans les films « Jean de Florette » et « Un coeur en hiver », et la voix de Caruso finit par le rattraper.

Daniel Auteuil, © Yann Orhan