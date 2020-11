Claude Hagège, linguiste et professeur au Collège de France

Linguiste, professeur au Collège de France, Claude Hagège aurait souhaité être violoniste. Il raconte son enfance en Tunisie, à écouter Yehudi Menuhin et Ginette Neveu. Claude Hagège signe son premier livre où il dévoile ses connaissances musicales : « La musique ou la mort » (Odile Jacob).

L'actualité de notre invité

La Musique ou la mort

Claude Hagège

Edition Odile Jacob

Peut-on vivre sans musique ? Ce livre donne toutes les raisons pour lesquelles c’est impossible. De là son titre. Il montre que la musique est une partie intégrante et indispensable de notre vie quotidienne. Le timbre, la durée, la hauteur, l’intensité du son musical déroulent, au long du temps humain, des ondes à la vibration desquelles nos oreilles ne peuvent et ne veulent pas se soustraire. Les hommes sont si fortement attachés à la puissance de la musique, qu’ils ont inventé, pour la produire, une admirable diversité d’instruments, dont l’ingéniosité, le raffinement et les effets sonores défient l’imagination.

C’est à travers cet univers, extraordinaire autant que quotidien, que voyage le présent livre, en citant et expliquant d’innombrables œuvres musicales, symphonies, concertos, sonates, quatuors, opéras, plus fascinantes les unes que les autres, qui jalonnent l’histoire de l’effort opiniâtre des communautés humaines pour s’enchanter elles-mêmes par cet étincelant miracle : la musique.