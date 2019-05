Christophe Ono-Dit-Biot, journaliste et écrivain

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Memento Mori

Biographie de Christophe Ono-dit-Biot

Christophe Ono-dit-Biot est né au Havre en 1975. Agrégé de lettres, il est l’auteur de six romans dont Croire au merveilleux, Birmane (prix interallié 2007) et Plonger (Grand Prix du roman de l’Académie Française et Prix Renaudot des lycéens 2013) ainsi que d’un livre d’entretiens avec Enki Bilal, Ciels d’orage.

Il est directeur adjoint de la rédaction du journal Le Point. Depuis 2014, il produit et présente l'émission "Le Temps des écrivains", qui rassemble chaque semaine des auteurs autour d’un thème : enjeu littéraire, obsession commune ou simple coïncidence. Trois romanciers se rencontrent pour échanger, discuter et disputer autour de leur dernier livre.

Programmation musicale

Erik Satie

Sports et divertissements (feu d’artifice)

Anne Queffelec, piano

(CD Erato)

Claude Debussy

Petite suite pour piano à 4 mains (En Bateau)

Michel Beroff et Jean-Philippe Collard, piano

(CD Warner Classics)

Camille Saint-Saëns

Danse macabre op.40

Herman Krebbers, violon

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

(CD Philips)

Anton Dvorak

Symphonie n°9 en mi mineur op.95 “Du Nouveau monde” (adagio)

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction : Jiri Belohlavek

(CD Decca)

Erik Satie

Gnossienne pour piano n°3

Aldo Ciccolini, piano

(CD EMI Classic)

Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune

Emmaneul Pahud, flûte

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Simon Rattle

(CD EMI)

Christoph Willibald von Glück

Orphée et Eurydice (J’ai perdu mon Eurydice)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

(CD Archiv Produktion)

Isaac Albeniz

Suite espagnole op.47 (Asturias)

Milos Karadaglic, guitare

(CD Deutsche Grammophon)

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Eugène Onéguine : Puskaipogibnuya no prezde (Acte I) Air de Tatiana / Scène de la lettre

Anna Netrebko, soprano

Orchestre du Théâtre de Mariinsky

Direction : Valery Gergiev

(CD Deutsche Grammophon)

Jean-Philippe Rameau

Suite en la mineur : Gavotte et six doubles

Natacha Kudritskaya, piano

(CD 1001 notes)