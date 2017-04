Christophe André, psychiatre et psychothérapeute

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Jésus que ma joie demeure (extrait de la cantate BWV.147)

Swingle singers

Joseph Haydn

Concerto en mi bémol Majeur pour trompette et orchestre (allegro)

Maurice André, trompette

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Jesus Lopez- Cobos

Jules Massenet

Méditation de Thaïs

Anne sophie Mutter, violon

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

Dir : Muhai Tang

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°1 en sol mineur : fugue : allegro

Chris Thile, mandoline

Jean-Sébastien Bach

Suite n°3 en ré majeur (air)

Orchestre Bach de Munich

Direction : Karl Richter

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3 en sol majeur (allegro)

Pablo Valetti violon

Orchestre Musica Antiqua

Direction : Christian Mendoze

Henri Purcell

Musique pour les funérailles de la Reine Marie

Equale Brass ensemble

Direction : John Eliott Gardiner

Vincenzo Bellini

Norma (casta diva, acte I)

Maria Callas, soprano

Chœur et Orchestre de la scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

Gioachino Rossini

Le Barbier de Séville (una voce poco fa, air de Rosine acte I scène 2)

Cecilia Bartoli, mezzo soprano

Orchestre La Scintilla

Direction : Adam Fischer

Serge Rachmaninov

Concerto n°2 (moderato)

Alexandre Tharaud, piano

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool

Direction : Alexander Vedernikov

Marin Marais

Pièces de viole livre IV (suite d’un goût étranger : le badinage n°87)

Jordi Savall, basse de viole

Fats Waller and his orchestra

Ain’t misbehavin

Duke Ellington and John Coltrane et Elvin Jones

In a sentimental mood

Bob Dylan

Comme blind willie mC tell

Francis Cabrel, chant

L'actualité de notre invité

Soyez présents à votre vie

Pendant l’été 2016, Christophe André a proposé sur France Culture une introduction simple et ludique à la méditation en pleine conscience. Aujourd’hui, retrouvez dans le livre-CD 3 minutes à méditer quarante petites méditations destinées à ouvrir des parenthèses de pleine conscience tout au long de vos journées.

"De quoi avons-nous besoin à tel ou tel instant de notre vie ? Sommes-nous vraiment conscients de ce que nous vivons ? Et à cet instant, vivons-nous vraiment comme nous le souhaitons ? Ces questions sont fondamentales. Et c’est pourquoi prendre le temps de la méditation nous rendra en général un peu plus sages, un peu plus lucides, un peu plus sereins ».

Accompagné par la voix de Christophe André, ces exercices de méditations correspondent à tous les niveaux de pratique. Au fil de la lecture et de l’écoute, des citations éclairent la démarche particulière à la méditation en pleine conscience, comme cette réflexion d’Albert Camus : « Ce n’est pas d’être heureux que je souhaite maintenant, mais d’être conscient ».

Si vous êtes débutant, ce livre-CD peut représenter une initiation qui vous donnera le goût d’aller plus loin. Avec 3 minutes à méditer, Christophe André nous invite à mettre en pratique ce conseil de Goethe : « Il faut soumettre l’action à l’épreuve de la pensée et la pensée à l’épreuve de l’action ». Et si vous méditez déjà, ces exercices avec leurs conseils adaptés peuvent être un moyen de rafraîchir votre pratique personnelle.

Psychiatre spécialiste des troubles anxieux et dépressifs, Christophe André commence à s’intéresser à la méditation à la fin des années 1990, en tant que médecin et en tant que pratiquant. Il est l’auteur de nombreux best-sellers dont Méditer jour après jour. Il anime durant l’été 2016 sur France Culture les chroniques 3 minutes à méditer qui composent ce livre-CD.