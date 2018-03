Christine Orban, journaliste et auteure.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

J'aimais éperdument la comtesse de ... ; j'avais vingt ans, et j'étais ingénu ; elle me trompa, je me fâchai, elle me quitta. J'étais ingénu, je la regrettai ; j'avais vingt ans, elle me pardonna : et comme j'avais vingt ans, que j'étais ingénu, toujours trompé, mais plus quitté, je me croyais l'amant le mieux aimé, partant le plus heureux des hommes. (Vivant Denon, Point de Lendemain).

♫ Programmation musicale

♫ Duke Ellington

Fleurette africaine

Duke Ellington, piano

Max Roach, batterie

Charles Mingus, contrebasse

♫ Frédéric Chopin

Valse n°9 en la bémol Majeur op 69 n°1

Claudio Arrau, piano

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°14 op 27 n°2 « Au clair de lune »

Maria Joao Pires, piano

♫ Jean Sébastien Bach

Magnificat en ré Majeur B.W.V. 243 : Magnificat anima mea (Choeur)

Vox Luminis

Direction : Lionel meunier

♫ Gustav Mahler

Kindertotenlieder : Nun seh' ich wohl warum so dunkle Flammen

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Philharmonia Orchestra

Direction : André Vandernoot

♫ Bob Dylan

Lay lady lay

Bob Dylan, chant

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : “Gia la mensa è preparata” (Acte II)

Thomas Hampson, baryton

Robert Holl, basse

Laszlo Polgar, baryton

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Nikolaus Harnoncourt

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : « Ach ich fühl’s » (Acte II)

Rosa Mannion, soprano

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

♫ Richard Wagner

Parsifal, ouverture

Orchestre du Festival de Bayreuth

Direction : Pierre Boulez

♫ Richard Wagner

La Walkyrie : Prélude (Acte I)

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Direction : Marek Janowski

♫ Johannes Brahms_

Sonate en fa min op 120 nº1 pour clarinette et piano (allegro appassionato)_

Romain Guyot, clarinette

François Frédéric Guy, piano

♫ George Gershwin

The Man I love

Sarah Vaughan, chant

♫ Cliff Burwell / Michell Parish

Sweet Lorraine

Nat King Cole

L'actualité de notre invité

"Avec le corps qu'elle a..."

Christine Orban, éditions Albin-Michel

, © Editions Albin-Michel

"Elle a vingt ans, et son premier roman vient d’être accepté par un éditeur. Ce jour d’été, au bord de la mer, aurait dû être le plus heureux de sa vie, si Beau-Père ne l’avait pas réduite à un corps dont la beauté serait le seul atout. Debout, au-dessus d’elle, il lui avait lancé devant tous les invités : « Avec le corps qu’elle a, ça va être facile pour elle… » Ces mots vont fracasser son existence pendant des années et la mener au bord du gouffre.

Dans ce roman, Christine Orban explore, avec une grande sensibilité et des accents fitzgéraldiens, les « blessures invisibles » d’une jeune femme, et sa difficulté d’être elle-même dans un monde où triomphent les apparences et la domination masculine."

A noter dans vos agendas !

►Christine Orban sera invitée le 11 mars prochain auSalon du Roman Historique de Levallois.