Christian de Portzamparc, architecte, urbaniste

30 ans après avoir dessiné le bâtiment du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à la Villette, Christian de Portzamparc revient sur son geste architectural, ses recherches acoustiques, ses échanges avec Pierre Boulez.

Programmation musicale

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : (Danse du grand calumet de la paix / Entrée des sauvages - Forêts paisibles)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

CD Harmonia Mundi

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 en mi bémol Majeur op.55 « Héroïque » (Allegro con brio)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Herbert Blomstedt

CD Accentus

Maurice Ravel

Jeux d’eau

Martha Argerich, piano

CD Deutsche Grammophon

Domenico Scarlatti

Sonate en fa mineur K. 466

Vladimir Horowitz, piano

CD CBS

Thelonious Monk

Monk’s Dream

Art Blakey, batterie

Gary Mapp, contrebasse

Thelonious Monk, piano

CD Nocturne

Charles Mingus

Fables of Faubus

Lionel Hampton, vibraphone

Woody Shaw, trompette

Gerry Mulligan, saxophone baryton

Charles Mingus, contrebasse

CD Nocturne

Igor Stravinsky

Petrouchka (Fête populaire de la semaine grasse)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

CD Sony

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (Danse générale, 3ème partie)

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

CD Harmonia Mundi

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en ré Majeur (Adagio)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

CD Decca

Joseph Haydn

Sonate n°59 en mi bémol Majeur HOB.XVI n°49 (Allegro)

Glenn Gould, piano

CD Sony

L'actualité de notre invité

Christian de Portzamparc travaille actuellement sur de vastes projets en Chine dont le Centre Culturel de Suzhou, inauguré le 12 décembre, et le Chinese National Convention Center. En France, la tour ERIA et le Campus Universitaire de La Sorbonne Nouvelle à Paris seront achevés en 2021.

Ses derniers ouvrages, Les dessins et les jours et Buildings, sont parus respectivement en France aux éditions Somogy en 2020 et aux Etats-Unis aux éditions Rizzoli en 2018 .

Les 30 ans du Conservatoire de Paris à la Villette sur France Musique, du jeudi 3 au lundi 7 décembre 2020