Catherine Meurisse, illustratrice, dessinatrice, auteure de bande dessinée

Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres… et cela nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil… (Proust, La Prisonnière).

L'actualité de notre invitée

Delacroix

Dessin et scénario de Catherine Meurisse

Ed. Dargaud

, © BD Editions Dargaud

Alexandre Dumas, qui se disait « frère des peintres », raconte les souvenirs qui ont marqué son amitié avec Eugène Delacroix. D'une anecdote à l'autre, les tempéraments de l'immense artiste et du grand romancier se révèlent, un portrait de leur époque se dresse, les combats au nom de l'art surgissent. Catherine Meurisse s'invite dans cet hommage et en offre une adaptation toute personnelle. Le but espéré de cette causerie ? Que la fougue de Delacroix et la verve de Dumas soient une fête pour l'oeil et pour l'esprit !

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Casse noisette, suite nº1 op.71a (Valse des fleurs)

Martha Argerich et Nicolas Economou, piano

CD Deutsche Grammophon

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux (Le coucou au fond des bois)

Güher et Süher Perkinel, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Marek Janowski

CD Teldec

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en sol mineur op.8 n°2 RV 315 P 336 (L'été - 3. Presto)

Leila Schayegh, violon

Fiorita Musica

Direction : Daniela Dolci

CD Glossa

Louis Claude Daquin

Le Coucou

Rev Livia, piano

CD Helios

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu (Kommt ihr Töchter helft mir klagen, 1ère partie – Choeur)

Akademie Fur Alte Musik de Berlin

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin

Chœur d’Etat de la Cathédrale de Berlin

Direction : René Jacobs

CD Harmonia Mundi

Anonyme

Mit ganzem

Ensemble Doulce Mémoire

Direction : Denis Raisin-Dadre

CD Naïve Records

César Franck

Les Djinns M.45

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre National Royal d’Ecosse

Direction : Stéphane Denève

CD Naïve Records

Georg Friedrich Haendel

Giulio Cesare in Egitto HWV 17 (Son nata a lagrimar, Acte I Scène 11)

Duo Cornélie et Sextus

Natalie Stutzmann, contralto

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Orfeo 55

Direction : Natalie Stutzmann

CD Erato

Michelangelo Falvetti

Il Diluvio universale : Ecco l'Iride paciera (4ème partie, duo Noé et Rad)

Cappella Mediterranea

Choeur de Chambre de Namur

Direction : Leonardo Garcia-Alarcon

CD Ambronay

Stefano Landi

Fonti del mio dolor

Dagmar Saskova, soprano

Il Festino

Direction : Manuel de Grange

CD Musica Ficta

Marin Marais

Pièces de viole livre IV : suite d'un goût étranger (Marche tartare n°55)

Jordi Savall, basse de viole

Philippe Pierlot, basse de viole

Pierre Hantai, clavecin

Xavier Diaz-Latorre, théorbe

Pedro Estevan, percussions

CD Alia vox

Une émission en partenariat avec le mensuel PSYCHOLOGIES Magazine