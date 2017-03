Catherine Clément, essayiste, philosophe et romancière

Programmation musicale

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : « Les fleurs : l’éclat des roses »

Les Arts Florrissants

Claron Mac Fadden, soprano

Direction : William Christie

Edith Piaf

La vie en rose

Edith Piaf, chant

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Forêts paisibles (Acte IV scène 6)

Natalie Dessay, soprano

Stéphane Degout, baryton

Le Concert d’Astrée

Direction : Emmanuelle Haim

Serge Prokofiev

Ivan le terrible (ouverture)

Orchestre Symphonique de Londres

Nouveau Chœur d’enfants de Londres

Direction : Mstislav Rostropovich

Claude Rouget de Lisle

Echoes of France (la Marseillaise)

Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, violons.

Quintette du hot club de France

Serge Prokofiev

Guerre et paix op.91 (scène 8 : « hurrah ! hurrah ! »)

Oleg Balashov, ténor

Orchestre du Festival de Spolete

Chœur a cappella symphonique de l’Etat russe

Direction : Richard Hickox

Jean-Sébastien Bach

Chaconne : partita n°2 en ré mineur BWV 1004

Maurizio Baglini, piano.

Hymne National indien

Jana gana mana

Orchestre symphonique de la radio slovaque

Direction : Peter Breiner

Vijay Iyer

Tribal wisdom

Niti Mitta, orgue

Prasanna, guitare

Vijay Iyer, piano

Richard Wagner

Tristan und Isolde (Acte III scène 3 : mort d’Isolde)

Waltraud Meier, mezzo soprano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Lorin Maazel

Richard Wagner

Lohengrin (Prélude de l’acte I)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Lorin Maazel

Johannes Brahms

Taffellied op 93b

Musica Sacra

Chef de choeur : Richard Westenburg

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Matthieu : Wir setzen uns mit tränen nieder

Chœur Arnold Schoenberg

Petits chanteurs de Vienne

Concentus musicus de Vienne

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Traditionnel Maori

Hine e Hine

Groupe vocal Maori

Kiri te Kanawa, soprano.

L'actualité de notre invité

"Faire l'amour avec Dieu", un livre de Catherine Clément paru le 1er février aux éditions Albin Michel.

, © Albin Michel

« “La prière est un coït avec la Présence divine”: cette drôle de phrase, tombée de la bouche d’un rabbin ukrainien au XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov, est venue tinter un soir à mes oreilles comme un méchant grelot. Pourquoi ? Qu’est-ce que la sexualité d’une prière peut apporter au XXIe siècle, un siècle qui commence par des tueries suicidaires commises au nom de Dieu ? Et que veut-il, ce Dieu, le coït ou la mort ? Dieu voulant toujours tout, Il veut les deux : qu’on fusionne avec Lui et qu’ensuite on en meure, pour faire partie de Lui. C’est un ogre adorable. Belle idée pour fidèles, exaltante pour dévots.

Si tentante, cette idée, qu’elle s’est incarnée sous tous les cieux, sur tous les continents, dans toutes les religions. Celles et ceux qui les portent sont des croyants extrêmes prêts à donner leur vie pour accéder à la fusion divine. Par défi, par orgueil, sous l’effet d’un grand vent dissident hostile à toute autorité sociale, ceux-là et celles-ci vont à la mort par des chemins dérivés que l’on appelle mystiques. »

De Catherine de Sienne à Ramakrishna, de Rumi à Thérèse d’Avila, de l’histoire de Majnoun le fou d’amour au Cantique des cantiques, Catherine Clément nous fait découvrir « l’être sexuel de Dieu », et le monde fascinant de ses amants mystiques.