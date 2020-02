Catherine Blondeau, écrivaine et directrice du Théâtre le Grand T à Nantes

J'écris en présence de toutes les langues du monde (Edouard Glissant).

L'actualité de notre invité

, © Mémoire d'encrier

Débutants

Catherine Blondeau

Ed. Mémoire d'encrier.

"Juillet 2004. L’inauguration du musée national de Préhistoire réunit en Dordogne Nelson Ndlovu, archéologue sud-africain invité aux cérémonies, Peter Lloyd, traducteur anglais installé là depuis quinze ans, et Magda Kowalska, jeune femme polonaise qui tient une maison d’hôtes dans le village. L’été voit naître entre eux un grand rêve d’amour et d’amitié. La gaité de Magda, les silences de Peter et la flamboyance de Nelson recèlent pourtant bien des secrets. Lutte anti-apartheid et migrations forcées, violence des héritages et désirs de liberté, peur de l’enfantement et poids des attachements. Les récits s’entrecroisent et les vies se répondent dans cette fresque haletante où l’Histoire n’épargne personne."

Lire un extrait du livre.

Une émission en partenariat avec le mensuel PSYCHOLOGIES Magazine