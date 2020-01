Catherine Bensaïd, psychiatre et psychanalyste

L'amour, l'oeuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large" Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète.

Programmation musicale

Christoph Willibald von Gluck / Fritz Kreisler

Orphée et Eurydice (Danse des ombres heureuses, acte II)

Jascha Heifetz, violon

Emmanuel Bay, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Bastien et Bastienne K 50 (Mein liebster Freund hat mich verlassen, air de Bastienne)

Ilena Cotrubas, soprano

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Direction : Leopold Hager

Johannes Brahms

Concerto pour violon et orchestre en ré Majeur op.77 (3ème mouvement) Yehudi Menuhin, violon

Orchestre du Festival de Lucerne

Direction : Wilhelm Furtwangler

Franz Schubert

Le Roi des Aulnes D.328

Gerald Moore, piano

Dietrich Fischer Dieskau, baryton

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°21 en ut Majeur K.467 (2. Andante)

Maria Joao Pires, piano

Orchestre de Chambre d’Europe

Direction : Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°19 en ut Majeur K.465 « Les dissonances » (Adagio – Allegro)

Quatuor Alban Berg

Wolfgang Amadeus Mozart

Grande messe en ut mineur K.427 (Credo : Et incarnatus est, air de soprano)

Margaret Marshall, soprano

Academy of Saint-Martin-in-the- Fields

Direction : Neville Marriner

Amalia Rodrigues

Amor de mel amor de fel

Katia Guerreiro, chant

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée K.620 (Ach ich fuhl's, acte II, air de Pamina)

Sandrine Piau, soprano

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction : Gottfried von der Goltz

Giuseppe Verdi

La Traviata : Addio del passato (Acte III, air de Violetta)

Maria Callas, soprano

Orchestre Symphonique de Turin

Direction : Gabriele Santini

Joseph Haydn

Symphonie en ré Majeur HOB.I : 96 “Le miracle” (3. Menuetto. Allegretto)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

Violetta Parra

Gracias a la vida

Actualité de notre invitée

L'Amour plus fort que ta peur

Catherine Bensaïd

Ed. Philippe Rey

, © Philippe Rey

Les peurs nous empêchent de vivre : peur de passer à côté de son existence et peur d'aller de l'avant, peur de ne pas rencontrer l'amour et peur d'aimer, peur de ne pas faire comme il faut et peur de réussir, peur de ne pas trouver sa voie et peur de s'imposer...

Dans cet ouvrage, Catherine Bensaid partage sa longue pratique en nous racontant des histoires de patients. Elle montre comment il est possible de se libérer des peurs qui envahissent le quotidien, et donne de précieux conseils valables pour tous, dispensés avec la bienveillance qui caractérise son approche et qui en a fait le succès. Des poèmes ou des textes de sagesse viennent conclure chaque chapitre, offrant ainsi des paroles universelles de guérison.

Par l'amour auquel Catherine Bensaid nous invite, par l'acceptation de ce que nous sommes, tels que nous sommes, la métamorphose s'accomplit, l'alchimie s'opère, le vivant prend forme. Au-delà des peurs.

