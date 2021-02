Carolyn Carlson, danseuse et chorégraphe

Chorégraphe révolutionnaire depuis les années 70, Carolyn Carlson fait son entrée à l’Académie des Beaux-Arts. De Sibelius à Stravinsky, de Bob Dylan à Michel Portal, de Philipp Glass à Alwin Nikolaïs, Carolyn Carlson veille à la fluidité du tempo et à la poésie que ces musiques suscitent.

Référence musicale du générique de l'émission :

Darius Milhaud

Scaramouche op 165b : Brazileira (arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes)

Pierre Charial, orgue de barbarie

Michaël Riessler, Sabine Meyer, Trio di Clarone, Wolfgang Meyer, Reiner Wehle, clarinettes

Programmation musicale

Lecture d'introduction :

Brins d'herbe, Carolyn Carlson

Ed. Actes sud

Jean Sibelius

Finlandia en la bémol Majeur op.26

Orchestre Symphonique de Goteborg

Direction : Neeme Jarvi

CD DGG

Jean Sibelius

Pièces pour Kuolema op 44 (Valse triste)

Orchestre Symphonique de Goteborg

Direction : Neeme Jarvi

Markku Lepistö

Hermannin mollipolkka / Lapikaspolkka / Aution Matin polkka (trad.)

Modest Moussorgsky

Boris Godounov (Introduction)

Chœur et Orchestre du Théâtre du Kirov

Direction : Valery Gergiev

CD Philips

Igor Stravinsky

L’Oiseau de Feu (extraits du 1er tableau)

Orchestre Les Siècles

Direction : François-Xavier Roth

CD Musicales Actes Sud

Alwin Nikolaïs

Glymistry

album « Incantations for tape »

CD Sound Miracle

Igor Stravinsky

L’Oiseau de Feu (Finale)

Isao Tomita, synthétiseur Moog

CD RCA

Philip Glass

Quatuor à cordes n°3 "Mishima" (1957 : award montage)

Quatuor Smith

CD Signum

Michel Portal

The Field

Michel Portal, clarinette, saxophone

Trilok Gurtu, percussions

Barre Phillips contrebasse

(Extrait d’un concert enregistré le 12 mai 1996 à la Cité de la Musique)

Aleksi Aubry Carlson

Musique pour le spectacle « The Tree » (Prologue)

Bob Dylan

Blowin in the Wind

Bob Dylan, chant et guitare

CD Platinum

L'actualité de notre invitée

The Tree (fragments of poetics on fire)

Dernière grande création de la chorégraphe pour sa compagnie, The Tree est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage... Après eau, Pneuma et Now, elle vient clore le cycle de pièces inspirées par Gaston Bachelard.

« Nous ne sommes pas extérieurs à l’Univers ; nous sommes des graines évoluant en cycles et en rythme, comme les changements de saisons qui régissent chaque création. » Carolyn Carlson

Plus d'infos ici :Calendrier de tournée 2021