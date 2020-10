Carole Fives, autrice

Dans "Térébenthine" (Gallimard), la romancière Carole Fives opère un retour sur ses années d'étudiante aux Beaux-Arts, à la recherche de mentors féminins dans la peinture et à la poursuite des mots. Erik Satie, Frédéric Chopin, Clara Schumann et Barbara Strozzi l'accompagnent dans cette quête.

Programmation musicale

Henri Purcell

Didon et Enée (Come away , fellow sailors / The sailors’ dance extraits de l'acte III, scène 1)

Paul Agnew, ténor

Concert d’Astrée

Direction : Emmanuelle Haïm

CD Virgin

Henri Purcell

Didon et Enée (See the flags and Streamers curling / Our next Motion / Destruciton's our delight - The witches dance, extraits de l'acte III, scène 1)

Concert d’Astrée

Direction : Emmanuelle Haïm

CD Virgin

Frédéric Chopin

Etude n°3 en mi majeur op.10 n°3

Nelson Freire, piano

CD Decca

Traditionnel de Roumanie

Rustem

Taraf de Haïdouks

CD Crammed

Barbara Strozzi

Che si puo fare

Mariana Flores, soprano

Capella Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

CD Ambronay

Clara Schumann

Concerto pour piano en la mineur op. 7 (Romance)

Brigitte Engerer, piano

Orchestre de Cannes et région Provence Alpes Côte d’Azur

Direction : Philippe Bender

CD L'Empreinte Digitale

Laurie Anderson

CNN predicts a monster storm

Kronos Quartet

CD Nonesuch

David Bowie

Wild is the Wind

CD Parlophone

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9 en ré mineur op.125 (finale)

Zurcher Sing Akademie

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction : Pablo Heras Casado

CD Harmonia Mundi

Steve Reich

Different Trains (America - Before the war)

Orchestre National de Lyon

Direction : David Robertson

CD Naïve

Lhasa de Sela

La Confession

Lhasa de Sela, chant

CD Tôt ou tard

Erik Satie

Gnossiennes

Aldo Ciccolini, piano

EMI Classics

L'actualité de notre invitée

Térébenthine

Carole Fives

Paru le 20 août 2020

Ed. Gallimard

«Certains, ou plutôt devrais-je dire certaines, se sont étonnés du peu d’artistes femmes citées dans notre programme d’histoire de l’art. Je leur ai donné carte blanche aujourd’hui. Mesdemoiselles, c’est à vous !»

Quand la narratrice s’inscrit aux Beaux-Arts, au début des années 2000, la peinture est considérée comme morte. Les professeurs découragent les vocations, les galeries n’exposent plus de toiles.

Devenir peintre est pourtant son rêve. Celui aussi de Luc et Lucie, avec qui elle forme un groupe quasi clandestin dans les sous-sols de l’école. Un lieu de création en marge, en rupture.

Pendant ces années d’apprentissage, leur petit groupe affronte les humiliations et le mépris. L’avenir semble bouché. Mais quelque chose résiste, intensément.