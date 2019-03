Camille Pascal, romancier et essayiste

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Ne rien prévoir est le meilleur moyen d’arriver à tout. (Cardinal de Mazarin)

Programmation musicale

Georges Brassens

Le Vent

Georges Brassens, chant et guitare

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°11 en la Majeur K.331 (Rondo alla turca)

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

La Périchole : Tu n'es pas beau tu n'es pas riche (Acte III, scène 5, air de la Périchole)

Régine Crespin, soprano

Orchestre de la Suisse romande

Direction : Alain Lombard

Richard Wagner

Parsifal :Höchsten heiles wunder !

Chœur et orchestre du Metroplitan Opera de New york

Direction : James Levine

Georg Friedrich Haendel

Samson HWV 57 : Let the bright seraphim (Acte III, scène 3 , air de la femme israélite)

Joan Sutherland, soprano

Orchestre de l’Opéra Royal de covent Garden

Direction : Francesco Molinari pradelli

Georg Friedrich Haendel

Armida abbandonata HWV 105 : Venti fermate sì (Air)

Carolyn Sampson, soprano

King’s Consort

Direction : Robert King

Georg Friedrich Haendel

Dixit Dominus HWV 232 : Dixit Dominus (Choeur)

Vox Luminis

Direction : Lionel Meunier

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu : Kommt ihr Töchter helft mir klagen (1ère partie)

Akademie Fur Alte Musik de Berlin

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin

Chœur d’Etat de la Cathédrale de Berlin

Direction : René Jacobs

Claude Balbastre

La d'Héricourt (extrait du livre I des pièces de clavecin)

Christophe Rousset, clavecin

Nicola Fago

Il Faraone sommerso : Alla gente a Dio diletta (Air d'Aronne)

Jakub Jozef Orlinski, haute contre

Il Pomo d’Oro

Direction : Maxim Emelyanchev

L'actualité de notre invité

Camille Pascal nous plonge au cœur d’un été inédit dans l’histoire de France : celui où quatre rois se sont succédé sur le trône.

" Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien-sûr, mais aussi les ministres, il jurait même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres de l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes heureuse d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait long, et l'on entreprenait déjà le premier gentilhomme de la chambre pour obtenir les entrées.

À l'évocation de son grand chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui présenter ses hommages de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la France était prête."

Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe.

Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un monde.

Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830.