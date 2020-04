Camille, chanteuse à part dans le paysage musicale français a accepté d'être la marraine du projet "Vox, ma chorale interactive", une plateforme numérique dédiée à la pratique du chant chorale qui s’adresse aussi bien aux enseignants qu’aux élèves.

Première diffusion : dimanche 2 décembre 2018.

Qui chante, prie deux fois (Saint Augustin).

Programmation musicale

Myriam Makeba / Jerry Ragavoy

PataPata

Igor Stravinsky

L’oiseau de feu (Danse infernale de Kastchei et de ses sujets)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction : Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart / Laurent Dehors

La Flûte enchantée (Der Vogelfänger bin ich ja, air de Papageno, acte I)

Laurent Dehors et son ensemble

Béla Bartok

Images hongroises SZ.97 (Danse des ours)

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction : Pierre Boulez

Camille

Les Loups

Camille, chant

Piotr IllitchTchaikovsky

Le Lac des cygnes (Valse, Acte I n°2)

Orchestre Philharmonique de Bergen

Direction : Neeme Jarvi

John Coltrane

Giant steps

John Coltrane, saxophone

Steve Reich

The desert music (mouvement n°1)

Tonkünstler Orchester

Chœur Sine Nomine

Direction : Kristjan Järvi

Hildegard Von Bingen

O beatainfantia

Ensemble Tiburtina

Tereza Havlikova, chant

Hana Blazikova, harpe

Benjamin Britten

A Ceremony of Carols op 28 (This little babe)

Chœur de l’Abbaye de Westminster

Direction : Marin Neary

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa Majeur (Assez vif - très rythmé)

Quatuor Ebène

Aldo Romano

Rimes

Claude Nougaro, chant

Camille est une chanteuse à part dans le paysage musical français. Elle cultive un univers artistique singulier, dans lequel l'expérimentation vocale et instrumentale ont une place centrale, renouvelée d'album en album, de spectacle en spectacle.

Elle a accepté d'être la marraine du projet "Vox, ma chorale interactive".